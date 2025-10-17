Газета
Главная / Политика /

Орбан заверил Путина в готовности организовать саммит с Трампом

Встреча будет посвящена поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине
Ведомости

В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште саммита России и США. Об этом сообщает Кремль.

Российский лидер, в свою очередь, проинформировал Орбана о содержании его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом

Путин также отметил, что в ходе предстоящих переговоров с американской стороной он планирует обсудить дальнейшие действия по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине. 

Вучич назвал неслучайным выбор Венгрии для саммита Путина и Трампа

Политика / Международные отношения

Вечером 16 октября Путин и Трамп провели по российской инициативе телефонный разговор. Глава Белого дома написал в Truth Social, что они с Путиным договорились о встрече в Будапеште, но пока без точных сроков. В Кремле сегодня заявили, что встреча может состояться в ближайшие две недели и ее не стоит откладывать в долгий ящик.

Подготовка саммита стартует с переговоров госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что они могут провести телефонный разговор 17 октября. Он отметил, что дата и другие детали предстоящего саммита РФ и США в Будапеште будут зависеть от результатов этих переговоров. При этом он заверил, что в Венгрии Путина примут с уважением.

