Орбан заверил Путина в готовности организовать саммит с Трампом

Подготовка саммита стартует с переговоров госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что они могут провести телефонный разговор 17 октября. Он отметил, что дата и другие детали предстоящего саммита РФ и США в Будапеште будут зависеть от результатов этих переговоров. При этом он заверил, что в Венгрии Путина примут с уважением.