Вучич назвал неслучайным выбор Венгрии для саммита Путина и Трампа
Президент Сербии Александр Вучич назвал неслучайным выбор Венгрии для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В беседе с журналистами сербский лидер отметил, что это не обрадует всех в Евросоюзе.
Вучич отметил, что «особенно счастлив», что выбор для проведения саммита пал на Будапешт.
«Я не уверен, что это вызовет большую радость в других европейских центрах, как это вызвало в Белграде. Но что поделать, уверен, что и это место выбрано неслучайно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Сербский президент также сообщил, что 20 или 22 октября проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с которым накануне разговаривал по телефону.
Вечером 16 октября (по мск) Путин и Трамп провели телефонный разговор по российской инициативе. Глава Белого дома написал в Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в Будапеште, но пока без точных сроков.
Орбан рассчитывает обсудить с Путиным предстоящий саммит 17 октября. По его словам, он уже поговорил с Трампом вечером 16 октября.