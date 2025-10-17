Газета
Главная / Политика /

Вучич назвал неслучайным выбор Венгрии для саммита Путина и Трампа

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич назвал неслучайным выбор Венгрии для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В беседе с журналистами сербский лидер отметил, что это не обрадует всех в Евросоюзе.

Вучич отметил, что «особенно счастлив», что выбор для проведения саммита пал на Будапешт.

«Я не уверен, что это вызовет большую радость в других европейских центрах, как это вызвало в Белграде. Но что поделать, уверен, что и это место выбрано неслучайно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Сербский президент также сообщил, что 20 или 22 октября проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с которым накануне разговаривал по телефону.

Вечером 16 октября (по мск) Путин и Трамп провели телефонный разговор по российской инициативе. Глава Белого дома написал в Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в Будапеште, но пока без точных сроков.

Орбан рассчитывает обсудить с Путиным предстоящий саммит 17 октября. По его словам, он уже поговорил с Трампом вечером 16 октября.

