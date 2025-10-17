Песков: встречу Путина и Трампа не следует «откладывать в долгий ящик»Она может состояться в течение двух недель
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в течение двух недель или позже, переговоры не стоит «откладывать в долгий ящик». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну, она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик», – сказал он.
16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор. По его итогам Трамп объявил, что лидеры встретятся в течение двух недель в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился принять мирный саммит в стране. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, оценивая выбор места встречи, заявил, что Венгрия является «голосом разума и миротворцем» в Европе.
Вместе с тем, планируется встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Место переговоров дипломатов пока не определено.