Белый дом надеется привлечь Зеленского к встрече Путина и Трампа в Венгрии
Белый дом рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский сможет присоединиться к переговорам российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Об этом сообщила журналистка CBS News Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
По словам Левитт, Трамп намерен обсудить такую возможность с Зеленским в ходе предстоящей встречи в Вашингтоне.
Вечером 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Глава Белого дома написал в Truth Social, что они договорились о встрече в Будапеште, но пока без точных сроков. В Кремле заявили, что встреча может состояться в ближайшие две недели и ее не стоит откладывать «в долгий ящик».
17 октября в Белом доме состоится встреча Трампа с Зеленским. Ожидается, что главы государств обсудят возможную поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk.