Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом надеется привлечь Зеленского к встрече Путина и Трампа в Венгрии

Ведомости

Белый дом рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский сможет присоединиться к переговорам российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Об этом сообщила журналистка CBS News Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, Трамп намерен обсудить такую возможность с Зеленским в ходе предстоящей встречи в Вашингтоне.

Вечером 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Глава Белого дома написал в Truth Social, что они договорились о встрече в Будапеште, но пока без точных сроков. В Кремле заявили, что встреча может состояться в ближайшие две недели и ее не стоит откладывать «в долгий ящик».

17 октября в Белом доме состоится встреча Трампа с Зеленским. Ожидается, что главы государств обсудят возможную поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её