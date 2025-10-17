Белый дом надеется привлечь Зеленского к встрече Путина и Трампа в Венгрии

Вечером 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Глава Белого дома написал в Truth Social, что они договорились о встрече в Будапеште, но пока без точных сроков. В Кремле заявили, что встреча может состояться в ближайшие две недели и ее не стоит откладывать «в долгий ящик».