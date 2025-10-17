Кремль: логистика полета Путина в Будапешт на встречу с Трампом не определена
Логистика возможного полета президента России Владимира Путина на планируемый саммит с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште пока не проработана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока, конечно же, это непонятно. Есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио», – пояснил представитель Кремля.
Песков уточнил, что вопросов много – нужно определить переговорные команды и последовательность действий. Поэтому все будет идти поэтапно.
Вечером 16 октября президенты России и США провели телефонный разговор, который, по данным пресс-службы Белого дома, длился около двух часов, а по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова – почти два с половиной.
Главным итогом беседы стала договоренность о проведении новой встречи лидеров в столице Венгрии – Будапеште. О ней сообщил сам Трамп в соцсети Truth Social, отметив, что стороны намерены обсудить пути завершения конфликта между Россией и Украиной.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X приветствовал это решение, назвав его «хорошей новостью для всех, кто желает мира», и подтвердил, что Будапешт готов принять саммит.