Как СМИ отреагировали на нежелание Трампа поставлять Киеву Tomahawk

Президент США Дональд Трамп провел с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме встречу, одним из итогов которой стал отказ американского президента поставлять Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Тема активно обсуждалась в последние недели, и Украина рассчитывала на передачу этих вооружений. Однако Трамп на встрече, которой предшествовал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, не стал обнадеживать Зеленского. Он заявил, что российско-украинский конфликт можно разрешить без использования ракет Tomahawk, тем более что они, как и многое другое оружие, необходимы самим США. Встреча оказалась напряженной, а сам президент США был жестким и сделал несколько резких заявлений, сообщал портал Axios со ссылкой на источники. Что еще писали зарубежные СМИ о переговорах лидеров и не оправдавшихся надеждах на Tomahawk – в материале «Ведомостей».