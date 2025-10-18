Как СМИ отреагировали на нежелание Трампа поставлять Киеву Tomahawk

Как СМИ отреагировали на нежелание Трампа поставлять Киеву TomahawkАмериканский президент на встрече с Зеленским настаивал на дипломатии и заморозке конфликта
Президент США Дональд Трамп провел с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме встречу, одним из итогов которой стал отказ американского президента поставлять Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Тема активно обсуждалась в последние недели, и Украина рассчитывала на передачу этих вооружений. Однако Трамп на встрече, которой предшествовал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, не стал обнадеживать Зеленского. Он заявил, что российско-украинский конфликт можно разрешить без использования ракет Tomahawk, тем более что они, как и многое другое оружие, необходимы самим США. Встреча оказалась напряженной, а сам президент США был жестким и сделал несколько резких заявлений, сообщал портал Axios со ссылкой на источники. Что еще писали зарубежные СМИ о переговорах лидеров и не оправдавшихся надеждах на Tomahawk – в материале «Ведомостей».
Трамп делает ставку на то, что еще один раунд личной дипломатии обеспечит прорыв в конфликта на Украине после месяцев безуспешных мирных переговоров, пишет газета.
«За кулисами команда Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры президента на уровне лидеров двух стран более мощными дипломатическими рычагами, чем те, которые он использовал на августовском саммите с президентом России Владимиром Путиным. Эти усилия будут подвергнуты испытанию на практике во время встречи Трампа с Путиным в Будапеште в ближайшие недели».
Чиновники администрации американского лидера отметили нежелание Трампа давить на Путина, который, как отмечается в статье, «пока не проявляет особого интереса к уступкам, необходимым для заключения сделки». Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, отметил один из официальных лиц.
Нерешительность американского президента в вопросе поставок Tomahawk стала для Зеленского неудачей, пишет газета.
«В ходе своего третьего визита в Белый дом Трампа в этом году он надеялся убедить президента предоставить ракеты большой дальности, которые могли бы позволить усилить наступление на территории России. Трамп, как и президент Джо Байден, опасается, что этот шаг может усугубить войну. И это происходит всего через несколько дней после того, как Трамп предположил, что отправка Tomahawk на Украину является реальной возможностью».
Politico обращает внимание, что администрация Трампа вместе с тем обсуждает новые способы давления на Россию. Президент США ранее на этой неделе объявил, что получил от Индии обязательство прекратить закупки российской нефти, а республиканцы в сенате планируют внести на голосование законопроект о введении новых санкций против РФ.
По словам источников портала, Зеленский на встрече с Трампом активно настаивал на Tomahawk, но американский президент сопротивлялся и не проявлял гибкости. Собеседник Axios также сообщил, что после встречи лидеров премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил создать с США проект мирного соглашения для Украины в соответствии с планом американского президента из 20 пунктов для Газы. Стармер озвучил это предложение во время телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также предложил в выходные провести срочную повторную телефонную встречу между советниками европейских министров национальной безопасности.
«Суть в том, что главным приоритетом визита Зеленского было добиться от Трампа обязательств не только по Tomahawk, но и по целому ряду систем вооружения, которые Украина желает получить», – приводит Axios слова главы аппарата Рютте.
Президент Украины во время визита в США продемонстрировал обнадеживающий тон, хотя и не заключил с соглашение о поставке ракет, отмечает телеканал.
«Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день он не сказал "да". <...> Я думаю, что Путин боится, что США поставят нам Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их применим», – заявил Зеленский в интервью, которое выйдет в эфир 19 октября.
Возвращение в Киев без соглашения по ракетам, вероятно, побудит критиков Зеленского задаться вопросом, зачем он вообще приехал в США, отмечает телеканал.