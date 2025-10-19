Трамп: конфликт на Украине завершится утратой Киевом некоторых территорий

18 октября Axios со ссылкой на источники писало, что Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был жестким и сделал несколько резких заявлений. Американский лидер заявил, что нынешнее предложение США по дипломатическому решению конфликта заключается в том, чтобы его завершить, заморозив линию фронта.