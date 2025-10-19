Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: конфликт на Украине завершится утратой Киевом некоторых территорий

Ведомости

Конфликт на Украине закончится утратой Киевом определенных территорий, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Они [российские войска] же сражались», – объяснил Трамп.

18 октября Axios со ссылкой на источники писало, что Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был жестким и сделал несколько резких заявлений. Американский лидер заявил, что нынешнее предложение США по дипломатическому решению конфликта заключается в том, чтобы его завершить, заморозив линию фронта.

19 сентября спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украине придется принять утрату части своих территорий.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь