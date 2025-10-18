Газета
Главная / Политика /

Трамп был жестким на встрече с Зеленским

В ходе «напряженной» встречи с украинским президентом Владимиром Зеленский американский лидер Дональд Трамп был жестким и сделал несколько резких заявлений. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Никто не кричал, но Трамп был жестким», – сообщил один из источников. В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, а в некоторые моменты встреча была довольно эмоциональной, добавил другой собеседник СМИ.

Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами по поставкам Украине американских ракет, пишет СМИ, но обнаружил, что Трамп находится в совершенно ином расположении на следующий день после продолжительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Трамп ясно дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а, по его мнению, поставки «Томагавков» могут ее подорвать, сообщают источники.

Трамп подчеркнул, что нынешнее предложение США по дипломатическому решению конфликта заключается в том, чтобы его завершить, заморозив линии фронта.

Встреча между Трампом и Зеленским прошла в США 18 октября и длилась 2,5 часа. «Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе», – сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией. Трамп намерен встретиться с Путиным в Будапеште в течение следующих двух недель.

