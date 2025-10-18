Трамп был жестким на встрече с Зеленским

Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами по поставкам Украине американских ракет, пишет СМИ, но обнаружил, что Трамп находится в совершенно ином расположении на следующий день после продолжительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Трамп ясно дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а, по его мнению, поставки «Томагавков» могут ее подорвать, сообщают источники.