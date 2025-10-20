FT: ЕС считает, что США не придут на помощь Украине
После встречи президента США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского страны Евросоюза намерены разработать планы действий для Украины на случай различных непредвиденных ситуаций. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По информации газеты, в течение недели европейские официальные лица проведут переговоры о координации ответных мер на позицию Трампа по украинскому урегулированию, увеличении поддержки Киева и подготовке к саммиту с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.
Собеседники FT отметили, что правительства ЕС планируют свои дальнейшие шаги с прагматичным, а не оптимистичным настроем. Как пишет газета, в Евросоюзе считают, что характер и содержание встречи Зеленского с Трампом ясно продемонстрировали, что США не придут на помощь Украине, как начали надеяться некоторые европейские лидеры.
20 октября FT писала, что встреча Трампа и Зеленского неоднократно перерастала в «перепалку», во время которой глава Белого дома «постоянно ругался». Издание называет встречу двух лидеров «напряженной». FT пишет, что Трамп призвал Зеленского принять условия России для прекращения конфликта, отметив, что в ином случае Украина будет «уничтожена».