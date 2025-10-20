FT: ЕС считает, что США не придут на помощь Украине

Собеседники FT отметили, что правительства ЕС планируют свои дальнейшие шаги с прагматичным, а не оптимистичным настроем. Как пишет газета, в Евросоюзе считают, что характер и содержание встречи Зеленского с Трампом ясно продемонстрировали, что США не придут на помощь Украине, как начали надеяться некоторые европейские лидеры.