Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: ЕС считает, что США не придут на помощь Украине

Ведомости

После встречи президента США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского страны Евросоюза намерены разработать планы действий для Украины на случай различных непредвиденных ситуаций. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации газеты, в течение недели европейские официальные лица проведут переговоры о координации ответных мер на позицию Трампа по украинскому урегулированию, увеличении поддержки Киева и подготовке к саммиту с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

Собеседники FT отметили, что правительства ЕС планируют свои дальнейшие шаги с прагматичным, а не оптимистичным настроем. Как пишет газета, в Евросоюзе считают, что характер и содержание встречи Зеленского с Трампом ясно продемонстрировали, что США не придут на помощь Украине, как начали надеяться некоторые европейские лидеры.

20 октября FT писала, что встреча Трампа и Зеленского неоднократно перерастала в «перепалку», во время которой глава Белого дома «постоянно ругался». Издание называет встречу двух лидеров «напряженной». FT пишет, что Трамп призвал Зеленского принять условия России для прекращения конфликта, отметив, что в ином случае Украина будет «уничтожена».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь