FT: Трамп неоднократно ругался на встрече с Зеленским

Издание называет встречу двух лидеров «напряженной». FT пишет, что Трамп призвал Зеленского принять условия России для прекращения конфликта, отметив, что в ином случае Украина будет «уничтожена». По словам собеседников газеты, глава Белого дома «отбросил в сторону карты линии фронта на Украине» и настаивал на том, чтобы Зеленский «сдал [президенту России Владимиру] Путину весь Донбасс». Трамп также неоднократно повторял тезисы, которые российский лидер озвучил во время их телефонного разговора.