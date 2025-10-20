FT: Трамп неоднократно ругался на встрече с Зеленским
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского неоднократно перерастала в «перепалку», во время которой глава Белого дома «постоянно ругался». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Издание называет встречу двух лидеров «напряженной». FT пишет, что Трамп призвал Зеленского принять условия России для прекращения конфликта, отметив, что в ином случае Украина будет «уничтожена». По словам собеседников газеты, глава Белого дома «отбросил в сторону карты линии фронта на Украине» и настаивал на том, чтобы Зеленский «сдал [президенту России Владимиру] Путину весь Донбасс». Трамп также неоднократно повторял тезисы, которые российский лидер озвучил во время их телефонного разговора.
Издание отмечает, что «хотя позже Трамп поддержал заморозку текущих линий фронта, эта напряженная встреча, похоже, отразила меняющуюся позицию президента США в отношении <конфликта> и его готовность поддержать <...> требования Путина».
16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президенты договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. На следующий день, 17 октября, в Вашингтоне прошла очная встреча Трампа и Зеленского, по итогам которой США решили не поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk.
20 октября Politico со ссылкой на источник писала, что Путин изменил позицию Трампа одним телефонным звонком.