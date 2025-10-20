Газета
Главная / Политика /

Politico: Путин одним звонком изменил позицию Трампа

Издание указывает, что «вновь обретенное» доверительное отношение разочарует европейских лидеров
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин изменил позицию американского коллеги Дональда Трампа одним телефонным звонком. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

«Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине», – сказал собеседник агентства.

Издание указывает, что «вновь обретенное» доверие Трампа к Путину разочарует европейских лидеров, которые пытались убедить Трампа в «том, что публичные заявления России о готовности положить конец начатому ею конфликту – это фарс».

Как объяснить последние действия Дональда Трампа на украинском направлении

Политика / Международные отношения

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. На следующий день, 17 октября, в Вашингтоне прошла очная встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, по итогам которой США решили не поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk.

Европа на переговорах представлена не будет, но президент Финляндии Александр Стубб может отправиться в Венгрию, писал Bloomberg.

