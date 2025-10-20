Politico: Путин одним звонком изменил позицию Трампа

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. На следующий день, 17 октября, в Вашингтоне прошла очная встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, по итогам которой США решили не поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk.