ЕС может отправить Стубба на саммит Путина и Трампа

Телефонный разговор Путин и Трампа состоялся 16 октября. По их итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. На следующий день, 17 октября, в Вашингтоне прошла очная встреча Трампа и Зеленского, по итогам которой США решили не поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk.