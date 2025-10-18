Газета
Главная / Политика /

ЕС может отправить Стубба на саммит Путина и Трампа

Ведомости

Президент Финляндии может представить интересы ЕС на переговорах президентов РФ и США в Венгрии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальные лица.

Европейские лидеры, как следует из текста, «снова борются за место за столом переговоров».

«Стубб, сыгравший ключевую роль на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, должен каким-то образом присутствовать в Венгрии», – говорится в материале.

Европейские чиновники отметили, что звонок президента России Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу произошел в момент, когда Украина начала «набирать популярность» у Трампа. Путин, по их оценкам, тянул время и пытался сорвать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, прошедшие 17 октября.

Как СМИ отреагировали на нежелание Трампа поставлять Киеву Tomahawk

Политика / Международные новости

Телефонный разговор Путин и Трампа состоялся 16 октября. По их итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. На следующий день, 17 октября, в Вашингтоне прошла очная встреча Трампа и Зеленского, по итогам которой США решили не поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk.

Кремль отмечал, что поставка Tomahawk может перевести конфликт на новый уровень эскалации.

