ЕЦБ не согласился с выплатой Киеву кредита на 140 млрд евро за счет активов РФ

1 декабря министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Европе лучше отказаться от изъятия замороженных активов России и предоставить Украине «классический общеевропейский заем». По его мнению, страны ЕС не хотят брать на себя ответственность за риски, которые возникнут после конфискации.