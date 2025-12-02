ЕЦБ не согласился с выплатой Киеву кредита на 140 млрд евро за счет активов РФ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать план выделения Украине 140 млрд евро. Это ставит под угрозу инициативу Евросоюза (ЕС) по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, ЕЦБ решил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) противоречит его мандату. План предполагал, что страны ЕС предоставят государственные гарантии для распределения рисков по кредиту. В ЕК признали, что в чрезвычайной ситуации члены союза не смогут быстро привлечь средства, что может создать давление на рынки.
Также ЕЦБ отказался от возможной роли кредитора последней инстанции для банка Euroclear для предотвращения кризиса ликвидности. Согласно внутреннему анализу ЕЦБ, предложенный механизм эквивалентен прямому финансированию правительств, что запрещено договорами ЕС из-за рисков высокой инфляции и потери доверия к институту.
1 декабря министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Европе лучше отказаться от изъятия замороженных активов России и предоставить Украине «классический общеевропейский заем». По его мнению, страны ЕС не хотят брать на себя ответственность за риски, которые возникнут после конфискации.
27 ноября президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос «Ведомостей», заявил, что конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия для Евросоюза. По словам российского лидера, такое решение было бы воровством.