Словакия будет блокировать попытки ЕС выделить репарационный кредит Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит ни одного решения Европейского совета, которое предусматривает финансирование военных расходов Украины. Об этом он написал в соцсети Х. По его словам, Братислава не намерена становиться частью планов, которые «лишь продлевают страдания и убийства».
Фицо подчеркнул, что на предстоящем заседании Евросовета Словакия будет голосовать против инициатив, связанных с предоставлением Украине так называемого репарационного кредита или другого вида финансовой помощи, направленной на военную поддержку Киева.
3 декабря коллегия Еврокомиссии одобрила предоставление Украине репарационного кредита в размере 140 млрд евро за счет активов России, замороженных в Брюсселе. Еврокомиссия также предложила Киеву альтернативу экспроприации средств в виде еврозайма в 90 млрд евро. Такая сумма может покрыть две трети потребностей страны. Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.
По информации Financial Times, страны Евросоюза также хотят в ускоренном режиме принять закон, который позволит им бессрочно блокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро.
12 декабря Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за ущерба, причиненного блокировкой денежных средств и ценных бумаг. Также ЦБ предупредил о последствиях для Еврокомиссии, в связи с ее планами использовать заблокированные активы.