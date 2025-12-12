Словакия будет блокировать попытки ЕС выделить репарационный кредит Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит ни одного решения Европейского совета, которое предусматривает финансирование военных расходов Украины. Об этом он написал в соцсети Х. По его словам, Братислава не намерена становиться частью планов, которые «лишь продлевают страдания и убийства».