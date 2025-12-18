Фон дер Ляйен: никто не покинет саммит ЕС до решения о финансировании Киева

Фон дер Ляйен: никто не покинет саммит ЕС до решения о финансировании КиеваЕК хочет решить судьбу российских активов 18 декабря
Лидеры Евросоюза (ЕС) не смогут уйти с начинающегося в Брюсселе саммита, пока не решится вопрос о финансировании Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК подчеркнула, что на ближайшие два года Киеву потребуется 137 млрд евро.
«Я полностью разделяю позицию главы Евросовета [Антониу Кошта], что решение должно быть принято сегодня, и мы не уйдем, пока его не примем», – сказала она (цитата по ТАСС).
17 декабря Associated Press писала, что Кошта, который председательствует на саммите, пообещал не прекращать переговоры до достижения соглашения, даже если обсуждения затянутся на несколько дней. По данным издания, одним из центральных вариантов остается предоставление Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов, что вызывает острые споры внутри ЕС.
3 декабря коллегия ЕК одобрила предоставление Киеву репарационного кредита в размере 140 млрд евро за счет активов России, замороженных в Брюсселе. Еврокомиссия также предложила Киеву альтернативу экспроприации средств в виде еврозайма в 90 млрд евро: сумма может покрыть две трети потребностей страны. Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.
По данным Financial Times, страны Евросоюза также хотят в ускоренном режиме принять закон, который позволит им бессрочно блокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро. 12 декабря Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear.