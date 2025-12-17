Газета
AP: Украина находится на грани банкротства

Украина оказалась на грани банкротства и нуждается в срочной внешней поддержке, пишет Associated Press.

По оценке Международного валютного фонда, в 2026–2027 гг. Киеву потребуется около 137 млрд евро для покрытия бюджетных и военных расходов, причем значительную часть средств необходимо привлечь уже к весне.

На этом фоне Евросоюз готовится к ключевому саммиту, на котором лидеры стран ЕС должны принять решение о финансировании Украины на ближайшие два года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос помощи Киеву станет центральным на заседании Европейского совета, подчеркнув, что иного варианта у ЕС нет.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, который будет председательствовать на саммите, пообещал, что переговоры продолжатся до достижения соглашения, даже если обсуждения затянутся на несколько дней. По данным издания, одним из ключевых вариантов остается предоставление Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов, что вызывает острые споры внутри ЕС.

3 декабря коллегия Еврокомиссии одобрила предоставление Украине репарационного кредита в размере 140 млрд евро за счет активов России, замороженных в Брюсселе. Еврокомиссия также предложила Киеву альтернативу экспроприации средств в виде еврозайма в 90 млрд евро. Такая сумма может покрыть две трети потребностей страны. Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.

По информации Financial Times, страны Евросоюза также хотят в ускоренном режиме принять закон, который позволит им бессрочно блокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро.

На этом фоне Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear.

