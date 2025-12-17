AP: Украина находится на грани банкротства

На этом фоне Евросоюз готовится к ключевому саммиту, на котором лидеры стран ЕС должны принять решение о финансировании Украины на ближайшие два года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос помощи Киеву станет центральным на заседании Европейского совета, подчеркнув, что иного варианта у ЕС нет.