Премьер Бельгии пошутил, что теперь ему нужно ехать на российскую дачу

18 декабря бельгийский премьер подчеркнул, что для его страны невозможно найти компромисс по нескольким положениям, которые касаются использования замороженных российских активов на кредит для Украины. По его словам, Бельгия считает юридически уязвимым такой механизм. Вевер также отметил, что есть «красные линии», связанные с финансовой и правовой безопасностью Бельгии и самого Euroclear. От них страна отступать не будет, заключил он.