Премьер Бельгии пошутил, что теперь ему нужно ехать на российскую дачу
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер завершил пресс-конференцию в Брюсселе шуточной фразой о том, что после решение ЕС об отказе в использовании замороженных активов РФ он должен ехать на дачу в Санкт-Петербург.
«Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед – Депардье, а через дорогу – Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром. <...> Напишите об этом», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
19 декабря страны Евросоюза (ЕС) отказались от использования российских активов для финансирования Украины. При этом государства договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Агентство Reuters писало, что таким образом они обошли разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет средств РФ.
18 декабря бельгийский премьер подчеркнул, что для его страны невозможно найти компромисс по нескольким положениям, которые касаются использования замороженных российских активов на кредит для Украины. По его словам, Бельгия считает юридически уязвимым такой механизм. Вевер также отметил, что есть «красные линии», связанные с финансовой и правовой безопасностью Бельгии и самого Euroclear. От них страна отступать не будет, заключил он.
В тот же день газета Financial Times сообщала, что, если страны ЕС не одобрят выделение Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов, это может привести к краху экономики Киева. Издание отметило, что последствия для Украины будут более значительными, чем геополитический и репутационный ущерб, который понесет Европа.