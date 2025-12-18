Премьер Бельгии заявил о невозможности компромисса по российским активам
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что по ряду положений, касающихся использования замороженных российских активов, компромисс для его страны невозможен. Его слова передает HLN.
По словам де Вевера, Бельгия считает юридически уязвимым механизм использования российских активов, замороженных в депозитарии Euroclear, который базируется в Брюсселе. Премьер подчеркнул, что существуют «красные линии», связанные с финансовой и правовой безопасностью Бельгии и самого Euroclear, от которых его страна отступать не намерена. «Есть положения, которые должны быть исключены из текста, иначе компромисс невозможен», – заявил он.
В то же время де Вевер отметил, что Бельгия готова поддержать решение, если все риски будут полностью распределены между странами Евросоюза. Он подчеркнул, что в таком случае ответственность за возможные финансовые и юридические последствия не должна ложиться исключительно на его страну. Предпочтительным вариантом, по его словам, остается совместный европейский заем для поддержки Украины.
Позицию Бельгии поддержала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что риски, связанные с использованием российских активов, должны быть разделены всеми государствами – членами ЕС в рамках механизма «солидарности».
В Брюсселе отмечают, что отсутствие договоренности по вопросу финансирования Украины может серьезно ударить по единству Евросоюза. Сам де Вевер ранее предупреждал, что провал переговоров станет «огромным позором для Европы» и может иметь долгосрочные негативные последствия для всего блока.
18 декабря Financial Times писало, что если страны Евросоюза не одобрят выделение Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов, это может привести к краху экономики Киева.