Премьер Бельгии заявил о невозможности компромисса по российским активам

В то же время де Вевер отметил, что Бельгия готова поддержать решение, если все риски будут полностью распределены между странами Евросоюза. Он подчеркнул, что в таком случае ответственность за возможные финансовые и юридические последствия не должна ложиться исключительно на его страну. Предпочтительным вариантом, по его словам, остается совместный европейский заем для поддержки Украины.