Бельгия хочет получить «неограниченные гарантии» по вопросу российских активов
Бельгия настаивает на получении «неограниченных гарантий» от стран Евросоюза в связи с обсуждением механизма финансирования Украины за счет замороженных российских активов. Об этом пишет Euobserver со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров. На территории страны находятся российские активы на сумму около 193 млрд евро.
Европейская комиссия, в свою очередь, заявила, что потенциальные риски для Бельгии будут смягчены за счет «механизмов солидарности». В ходе переговоров обсуждался вариант использования облигаций, выпускаемых ЕС, чтобы обеспечить Euroclear достаточную ликвидность для немедленных выплат России в случае неблагоприятного судебного решения.
В качестве более реалистичной альтернативы дипломаты называют создание гарантийного фонда с ограниченным объемом выплат. Предполагается, что взносы в него могли бы вноситься на добровольной основе, в том числе такими странами, как Венгрия и Словакия. Также Бельгия выступает за то, чтобы аналогичные шаги в отношении замороженных российских активов предприняли государства за пределами ЕС – Великобритания, Норвегия, Канада, Япония, США и Швейцария.
Один из дипломатов ЕС подчеркнул, что решение по финансированию Украины необходимо принять как можно скорее. Вместе с тем другие источники не исключают, что обсуждение может затянуться и окончательное решение будет отложено до начала 2026 г., а на переходный период будут рассматриваться альтернативные схемы финансирования без использования Euroclear или за счет краткосрочных инструментов.
17 декабря глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что королевство выступает против использования замороженных российских активов без надлежащих гарантий, поскольку это может привести к краху национальной экономики.
15 декабря спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Москва сможет оспорить бессрочную заморозку своих активов в суде и вернуть их обратно. Он выразил уверенность в том, что счета Украины будут оплачивать гаранты Евросоюза (ЕС). Объединение стран, а также евро и депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы, пострадают, заключил Дмитриев. В тот же день Арбитражный суд Москвы сообщил, что в исковом заявлении Банка России к Euroclear указаны претензии на 18,1 трлн руб.