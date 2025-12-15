Дмитриев: Россия сможет оспорить в суде заморозку активов в Европе и вернет их

15 декабря Арбитражный суд Москвы сообщил, что в исковом заявлении Банка России к Euroclear указаны претензии на 18,1 трлн руб. ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию 12 декабря. Тогда же Банк России предупредил, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные.