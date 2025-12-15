Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев: Россия сможет оспорить в суде заморозку активов в Европе и вернет их

Ведомости

Россия сможет оспорить в суде бессрочную заморозку своих активов в суде и вернуть их обратно, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Охваченные паникой бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки. Они знают, что использование российских резервов без согласия Банка России незаконно – это подрывает созданную США резервную систему и увеличивает издержки для всех. Россия выиграет в суде и вернет их», – написал он.

По мнению Дмитриева, счета Украины будут оплачивать гаранты Евросоюза (ЕС). Объединение стран, а также евро и депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы, пострадают, заключил он.

15 декабря Арбитражный суд Москвы сообщил, что в исковом заявлении Банка России к Euroclear указаны претензии на 18,1 трлн руб. ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию 12 декабря. Тогда же Банк России предупредил, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте