Дмитриев: Россия сможет оспорить в суде заморозку активов в Европе и вернет их
Россия сможет оспорить в суде бессрочную заморозку своих активов в суде и вернуть их обратно, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Охваченные паникой бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки. Они знают, что использование российских резервов без согласия Банка России незаконно – это подрывает созданную США резервную систему и увеличивает издержки для всех. Россия выиграет в суде и вернет их», – написал он.
По мнению Дмитриева, счета Украины будут оплачивать гаранты Евросоюза (ЕС). Объединение стран, а также евро и депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы, пострадают, заключил он.
15 декабря Арбитражный суд Москвы сообщил, что в исковом заявлении Банка России к Euroclear указаны претензии на 18,1 трлн руб. ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию 12 декабря. Тогда же Банк России предупредил, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные.