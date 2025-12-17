Прево: Бельгию ждет крах в случае использования активов России без гарантий
Бельгия выступает против использования замороженных российских активов без надлежащих гарантий, поскольку это может привести к краху национальной экономики. Об этом заявил глава МИД королевства Максим Прево, выступая в парламенте.
«Бельгия высказывает свои возражения не из-за опасений давления или ответных мер. Мы лишь пытаемся избежать краха собственной экономики в случае принятия решения без надлежащих гарантий», – сказал Прево (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, «репарационный кредит» – не единственный способ помочь Украине. Он отметил, что существуют подходы, которые несут меньшие юридические и финансовые риски.
17 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки саммита Евросовета, запланированного на 18–19 декабря. По его словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен дала понять, что отказалась от обсуждения этой темы. Орбан отметил, что к такому решению привели закулисные переговоры и напряженные дискуссии, прошедшие накануне.
15 декабря портал Euractiv писал, что против изъятия активов РФ выступают уже семь стран ЕС. Помимо Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и раньше придерживались такой позиции, к ним присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти государства, по данным издания, настаивают на поиске альтернативных механизмов финансовой поддержки Украины, включая выпуск общего долгового обязательства Евросоюза.