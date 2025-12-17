Прево: Бельгию ждет крах в случае использования активов России без гарантий

15 декабря портал Euractiv писал, что против изъятия активов РФ выступают уже семь стран ЕС. Помимо Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и раньше придерживались такой позиции, к ним присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти государства, по данным издания, настаивают на поиске альтернативных механизмов финансовой поддержки Украины, включая выпуск общего долгового обязательства Евросоюза.