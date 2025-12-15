Euractiv: семь европейских стран выступают против конфискации активов РФ
Семь государств, входящих в Евросоюз (ЕС), выступают против решения по изъятию замороженных российских активов, сообщил портал Euractiv.
К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого были против конфискации, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти страны, уточняет издание, призывают Евросоюз рассмотреть «альтернативные варианты» кредитования Украины. В частности, речь может идти о выпуске общего долгового обязательства.
Euractiv также отметил, что глава Европейского совета Антониу Кошта должен будет принять решение 18 декабря, в ходе саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе. По мнению авторов материала, оба исхода «нанесут серьезный политический ущерб ЕС и грозят ему политическим расколом».
15 декабря спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Москва сможет оспорить бессрочную заморозку своих активов в суде и вернуть их обратно. Он выразил уверенность в том, что счета Украины будут оплачивать гаранты Евросоюза (ЕС). Объединение стран, а также евро и депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы, пострадают, заключил Дмитриев. В тот же день Арбитражный суд Москвы сообщил, что в исковом заявлении Банка России к Euroclear указаны претензии на 18,1 трлн руб.