Главная / Политика /

Орбан: ЕК сняла вопрос об экспроприации активов РФ с повестки дня

К такому результату привели закулисные переговоры
Еврокомиссия (ЕК) сняла с повестки дня саммита Евросоюза (ЕС) вопрос о конфискации российских активов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Орбана, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен дала понять, что отказалась от обсуждения этой темы. Это означает, что вопрос об экспроприации российских активов не будут рассматривать на предстоящих переговорах лидеров ЕС. Венгерский премьер отметил, что к такому результату привели закулисные переговоры и напряженные дискуссии, прошедшие накануне.

В тот же день администрация президента США Дональда Трампа, как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, дала европейским союзникам понять, что рассматривает возможность использования замороженных российских активов в рамках урегулирования конфликта на Украине без согласия ЕС.

15 декабря портал Euractiv сообщал, что против изъятия российских активов выступают семь стран ЕС. Помимо Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и ранее занимали такую позицию, к ним присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. По данным издания, эти государства настаивают на поиске альтернативных механизмов финансовой поддержки Киева, включая выпуск общего долгового обязательства ЕС.

