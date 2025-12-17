Орбан: ЕК сняла вопрос об экспроприации активов РФ с повестки дня

По словам Орбана, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен дала понять, что отказалась от обсуждения этой темы. Это означает, что вопрос об экспроприации российских активов не будут рассматривать на предстоящих переговорах лидеров ЕС. Венгерский премьер отметил, что к такому результату привели закулисные переговоры и напряженные дискуссии, прошедшие накануне.