WP: США обсуждают использование российских активов без согласия ЕС

По словам бывшего советника французского казначейства Агаты Демаре, если Европейский союз (ЕС) не пойдет на конфискацию активов, это могут сделать США. В результате, по ее мнению, меняется сама логика обсуждения – речь идет уже не о том, будут ли активы изъяты, а о том, кем именно.