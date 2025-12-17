WP: США обсуждают использование российских активов без согласия ЕС
Администрация президента США Дональда Трампа дала понять европейским союзникам, что рассматривает возможность использования замороженных российских активов для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По словам бывшего советника французского казначейства Агаты Демаре, если Европейский союз (ЕС) не пойдет на конфискацию активов, это могут сделать США. В результате, по ее мнению, меняется сама логика обсуждения – речь идет уже не о том, будут ли активы изъяты, а о том, кем именно.
Источники издания сообщают, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и ряд других европейских лидеров испытывают давление со стороны американских представителей в связи с этим вопросом. Де Вевер подчеркнул, что конфискация замороженных суверенных активов другой страны не имеет прецедентов в мировой практике.
Бельгия настаивает на получении четких гарантий того, что соседние государства готовы взять на себя часть финансовой и юридической ответственности и использовать российские активы, находящиеся на их территории. По словам де Вевера, ЕС предпринимает многое для выполнения этих условий, что, по его мнению, делает возможным дальнейшие переговоры.
15 декабря Euractiv писал, что против экспроприации активов РФ выступают семь государств в ЕС. К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого выступали против этого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти страны, уточнял портал, хотят найти альтернативные варианты кредитования Киева, включая выпуск общего долгового обязательства.
В тот же день спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уточнял, что российская сторона сможет через суд оспорить бессрочную заморозку своих активов и вернуть их себе.