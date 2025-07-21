Как политика США обогатила европейский ВПК

Президент России Владимир Путин назвал такие заявления «невероятной ложью». Россия же планирует снижение военных расходов в ближайшую трехлетку. «Европа думает о том, как поднять свои расходы. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?» – спросил у журналистов Путин 27 июня, вскоре после заявлений Рютте. «Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Чушь несут, сами в это точно не верят. Но свое население стараются в этом убедить. Зачем? Чтобы выдавить из людей побольше денег, чтобы они согласились нести тяжелое бремя расходов в социальной сфере», – отметил президент.