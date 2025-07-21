Как политика США обогатила европейский ВПК

Как политика США обогатила европейский ВПКСворачивание прямой военной помощи Украине спровоцировало в Европе рост военных расходов
Президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение поставок американского оружия на Украину по новой схеме. Они будут идти Киеву не напрямую, а через Европу, которая все оплатит. В рамках нового соглашения 17 комплексов Patriot уже передаются через Германию, которая потом «их заместит», отметил он 16 июля. У европейских стран инициатива не вызвала энтузиазма. Франция, Италия, Чехия и Венгрия уже отказались участвовать в ней. Если уж платить за военную продукцию, то своего, европейского производства, призвал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Рыночная стоимость 15 крупнейших публичных военно-промышленных корпораций Европы выросла за первое полугодие на 96%, следует из данных Euronext, LSE и других европейских фондовых бирж, которые изучили «Ведомости». Если на момент инаугурации Трампа 20 января 2025 г. капитализация компаний – лидеров сегмента ВПК была $190 млрд, то на 1 июля – уже $373 млрд. Американские корпорации ВПК при этом прибавили всего 11%.
Новая американская администрация стала перекладывать на союзников по НАТО бремя военной помощи Украине и настойчивее требовать оплаты за услуги «военного зонтика». Страны альянса на саммите 25 июня договорились о повышении военных расходов до 5% ВВП к 2035 г. Для обоснования таких расходов Европа активно перенимает у США эстафету раздувания «русской угрозы».
К 2028 г. военно-промышленные корпорации Европы рассчитывают увеличить доходы со $123 млрд до $191 млрд в год, или на 55% по сравнению с 2024 г., следует из их собственных прогнозов. «Ведомости» разбирались, как европейский ВПК зарабатывает на ожиданиях милитаризации.
Пересмотр приоритетов
В ночь с 30 июня на 1 июля Пентагон развернул грузовые самолеты, доставляющие вооружение на европейские базы, откуда их должны были направить по суше на Украину. Поставки включали ракеты к системам ПВО Patriot, ракеты Stinger, Hellfire и артиллерийские снаряды, рассказал The Economist. Пауза потребовалась для ревизии поставок вооружения, объяснил представитель Пентагона Шон Парнелл. «Мы не можем давать оружие всем по всему миру. Мы должны заботиться об Америке и защищать нашу родину и наши войска», – заявил он.
США потребуется четыре года для восполнения запасов оружия из-за поставок на Украину, отметил бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл в статье в The Wall Street Journal (WSJ). У Штатов сейчас недостаточно боеприпасов, «чтобы снабжать партнеров, сохраняя при этом способность воевать и побеждать», пояснял он.
«Я не буду предоставлять слишком много гарантий безопасности [Украине]. Пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед», – еще в феврале 2025 г. предупреждал Трамп.
Украинские чиновники жаловались, что поставки остановили с целью политического давления на Киев. Штаты уже сократили объем помощи Украине с $7,6 млрд в январе – апреле 2024 г. до $500 млн в том же периоде 2025 г., если верить данным Кильского института мировой экономики. Киев тревожит, что США не взяли на себя никаких новых обязательств. В беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля Трамп сказал, что направит Украине «столько оружия, сколько сможет», писала WSJ.
Частично Европа заполнила пробел, но заменить Штаты по целому ряду вооружений она сейчас не в состоянии. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял в феврале, что склады Европы и Украины пустеют.
Новая американская администрация решительно пересматривает условия оказания оборонных услуг Европе. Она считает, что на протяжении десятилетий европейские союзники США злоупотребляли американской защитой и теперь расходы американской стороны требуют перераспределения на другие страны, отмечал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Международной жизни».
«Я собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, это должно было быть сделано еще много лет назад», – заявил Трамп в январе на Всемирном экономическом форуме. Ранее было лишь 2% и большинство стран не платили даже этого, что было несправедливо по отношению к Соединенным Штатам, добавил он.
Штаты хотят вкладываться в модернизацию собственных вооруженных сил, с которыми серьезные проблемы, в том том числе в дорогостоящую программу модернизации ядерного потенциала, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Плюс стремятся развивать и наращивать новые современные технологии, потенциал в космическом пространстве, кибербезопасности.
Европа ответила на это ускорением собственной милитаризации с целью снижения зависимости от иностранных поставщиков. В последние годы примерно 60% военной продукции в ЕС поставляли американцы, а еще значительную часть – другие страны мира: Израиль, Южная Корея, Бразилия, напомнил эксперт.
В марте Евросоюз одобрил план перевооружения ReArm Europe на 800 млрд евро. Военные расходы будут увеличены на 1,5% ВВП, что даст 650 млрд евро на наращивание производства военной техники. 150 млрд евро Еврокомиссия планирует взять в кредит, они пойдут на выпуск средств ПВО и ПРО для ЕС и военной техники для Украины.
В июне на саммите НАТО страны приняли обязательство выделить 5% ВВП на оборону. Оно предполагает два основных направления расходов: не менее 3,5% ВВП – на покрытие основных потребностей в вооружении и до 1,5% ВВП – на защиту инфраструктуры, гражданскую оборону, инновации и развитие ОПК. Такая разбивка позволяет направить часть денег совсем не на оборону, а на вполне гражданскую инфраструктуру, делая страны сговорчивее. Например, итальянцы продавливают включение в эти 1,5% строительство моста на Сицилию.
В ЕС начали готовиться к возможному сокращению числа американских войск на континенте, сообщил портал Euractiv. При развитии сценария сокращения США своих союзнических обязательств в Европе большинство членов НАТО ускорят перевооружение, а призывы проявлять большую стратегическую самостоятельность усилятся, отмечается в докладе известного аналитического центра при Пентагоне Rand Corporation (признан в России нежелательной организацией). И активная пропаганда уже идет.
ВПК для роста экономики
«Нашей долгосрочной прямой угрозой является Россия. Она наращивает и восстанавливает свои вооруженные силы такими темпами, которые ошеломляют», – заявил генсек НАТО Марк Рютте на прошедшем саммите альянса. Россия производит в 4 раза больше боеприпасов, чем все НАТО, имея экономику всего $2 трлн по сравнению с $50 трлн у стран альянса, сетовал Рютте.
Слова о русской угрозе звучат все чаще из уст европейских чиновников. Россия может представлять военную угрозу для территории НАТО в течение пяти лет, вторил Рютте министр обороны Италии Гвидо Кросетто. Начальник генштаба Германии Карстен Брейер также повторял об агрессивных планах Москвы.
Президент России Владимир Путин назвал такие заявления «невероятной ложью». Россия же планирует снижение военных расходов в ближайшую трехлетку. «Европа думает о том, как поднять свои расходы. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?» – спросил у журналистов Путин 27 июня, вскоре после заявлений Рютте. «Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Чушь несут, сами в это точно не верят. Но свое население стараются в этом убедить. Зачем? Чтобы выдавить из людей побольше денег, чтобы они согласились нести тяжелое бремя расходов в социальной сфере», – отметил президент.
Русская угроза – новая ключевая идея ЕС, говорит Тебин. Он напоминает, что в 90-е и нулевые годы идефиксом было государство всеобщего благоденствия, потом зеленая повестка и переход на экологически чистую энергетику. Предыдущие модели развития по разным причинам себя изжили, и сейчас на повестке дня милитаризация. «Европейцы считают себя уязвимыми и испытывают когнитивный диссонанс от того, что по совокупной мощи они вроде бы один из мировых центров силы, а по факту – в отличие от России, Китая и США – нет», – считает эксперт.
Громкие заявления о русской угрозе – это внутренняя пропаганда для обоснования роста военных расходов. А они, в свою очередь, нужны европейским властям для стимулирования роста экономики, говорит директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Поскольку оборонная промышленность зачастую связана с технологиями двойного назначения и обширными производственными цепочками, это опосредованно будет подогревать и гражданские производства и целые секторы.
В британском стратегическом обзоре по вопросам обороны приводятся классические тезисы военного кейнсианства о том, какие преимущества дают военные расходы, как они способствуют росту экономики и созданию новых рабочих мест, рассказывает Тебин. По его словам, европейцы намерены путем милитаризации, развития космических технологий, промышленности и огромных госвливаний остановить спад своей конкурентоспособности и повысить стратегический потенциал. У США это получилось в 2022–2024 гг., Европа хочет повторить, отмечает эксперт.
Догоняющее удвоение
Капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран Запада достигла к июлю 2025 г. $1,4 трлн, подсчитали «Ведомости». В их числе оказалось 50 публичных компаний, которые зарабатывают преимущественно на вооружении и рыночная стоимость которых превышает $1 млрд. С начала 2025 г. капитализация компаний ВПК выросла на $330 млрд, или на 30%, а по сравнению с декабрем 2021 г. – почти в 2 раза. Особенно заметным в первом полугодии 2025 г. был рост европейского ВПК. Это показатель уверенности инвесторов в том, что данные компании будут наращивать свой рост в ближайшее время, и они считают перспективным вкладывать в них деньги, отмечает Тебин.
Есть и эффект низкой базы. Значительная часть европейского ВПК до последнего времени была недофинансирована и сохранялись серьезные сомнения в долгосрочном спросе на его продукцию, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Стефанович. Сейчас укрепляются ожидания того, что европейцам придется самим вкладываться в свою оборону.
Крупнейшим европейским оборонным концерном является немецкая Rheinmetall, капитализация которой с января 2025 г. поднялась втрое – с $30 млрд до $92 млрд. Компания стала четвертой в рейтинге самых дорогих военно-промышленных корпораций мира после американских Raytheon Technologies, Boeing и Lockheed Martin.
Среди европейских лидеров ВПК также британо-американская BAE Systems (прибавила в капитализации с начала 2025 г. 65% до $74 млрд), французская Thales (+84%, $58 млрд), норвежская Kongsberg Gruppen (+62%, $31 млрд), шведская Saab (+155%, $27 млрд), итальянская Leonardo (+54%, $26 млрд) и др.
Смена приоритетов внешней политики американской администрации подстегнула и рост доходов европейского ВПК. Выручка корпораций прибавила в 2024 г. 13% и составила $123 млрд, следует из данных отчетности компаний.
В 2025 г. на фоне наращивания собственных поставок Киеву и перевооружения они собираются прибавить еще 13%, а к 2028 г. – увеличить оборот на 55% до $191 млрд, согласно собственным планам. В результате за 2024–2028 гг. подъем доходов европейских корпораций ВПК, по их оценкам, будет почти в 4 раза быстрее, чем рост всей остальной экономики европейских стран, который МВФ прогнозирует на уровне 15%.
Бои должны продолжаться
Корпорации западного ВПК поднаторели в лоббизме своих интересов на Украине и теперь продвигают их в европейских правительственных кабинетах, рассчитывая на дальнейший рост доходов, говорит Войтоловский.
Завершение военных действий на Украине раньше 2029−2030 гг. невыгодно Европе, заявил в марте глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль. «Мы рассчитываем, что за эти 2–3 года, которые получим благодаря тому, что Украина продолжает сопротивляться <...> мы восстановим достаточный потенциал, чтобы реально противостоять [России]», – еще откровеннее высказался глава польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский в интервью Polsat.
О наличии экономической подоплеки у эскалации конфликта на Украине открыто говорил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Washington Examiner в начале 2024 г., назвавший Украину «хорошей сделкой» для США. «Большая часть денег, которые Соединенные Штаты предоставляют Украине, на самом деле инвестируется здесь, в США, за счет покупки американского оборудования, которое мы отправляем на Украину. Это делает оборонную промышленность США сильнее», – объяснил он. «Это хорошая инвестиция американского народа. Это партнер, о котором я мечтал», – заявил еще в 2023 г. сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) о важности Киева для американцев.
Как вооружают Киев
В структуре поставленного Украине вооружения были зачастую старые системы, от которых члены НАТО активно избавлялись. «Американские военные, условно говоря, втридорога списывали имевшуюся технику», – подчеркивает Тебин. Это позволяло сэкономить на утилизации, которой любезно занялся Киев, и закупить новое оружие для себя.
Военные поставки Киеву к концу апреля 2025 г. достигли $150 млрд, по данным Кильского института. В частности, в 2022 г. их объем был $40 млрд, в 2023 г. – $51 млрд, в 2024 г. – $44 млрд. А в январе – апреле 2025 г. – $15 млрд. По сравнению с тем же периодом 2024 г. они снизились пока только на 12%.
Параллельно росли и военные расходы бюджета самой Украины, которые в 2024 г. достигли $75 млрд, подсчитали «Ведомости» по данным минфина страны. Таким образом, совокупное военное содержание Киева в 2024 г. превысило $118 млрд, что было эквивалентно 62% ВВП. Страна стала одной из самых милитаризованных в мире за последние 30 лет.
Rheinmetall является главным европейским бенефициаром конфликта на Украине: с декабря 2022 г. концерн вырос в стоимости в 24 раза. Он поставляет Киеву самоходные артиллерийские установки, зенитные установки Gepard, Skynex, SIDAM 25, БМП, БТР, стрелковое оружие и боеприпасы.
От BAE Systems или его дочерних производств Киеву поставляли танки, САУ, гаубицы, автопушки, бронемашины, ПЗРК, ПТРК, пулеметы и ракеты Storm Shadow, Thales продавала БПЛА Spy Arrow, ЗРК, ПТРК, ПЗРК, БТР, радары и управляемые ракеты, Kongsberg Gruppen – ЗРК NASAMS, гранатометы, винтовки, Saab – ракеты большой дальности, управляемые авиабомбы, ПТРК, гранатометы, радары, а Leonardo – гаубицы, БМП, ЗРК и ПЗРК.
На Украине заработал первый в стране оборонный завод Rheinmetall, который якобы делает БМП Lynx и обслуживает немецкие танки, об этом говорил в октябре 2024 г. Паппергер. Также планируется строительство еще трех предприятий, где будут делать боеприпасы для танков и системы ПВО. Пороховое производство запустят в 2026 г., если получится. МИД России назвал эти предприятия законной мишенью.
Совместное предприятие «Укроборонпром» планирует создать с Thales с целью выпуска систем ПВО, радаров и средств радиоэлектронной борьбы. Kongsberg заключила с Украиной контракты на производство крупносерийных зенитных ракет и беспилотных надводных кораблей. Подобные планы высказывали также BAE Systems, Saab и др.
Денежный поток не иссякает
При снижении внешнего финансирования на треть можно сказать, что Украине в нынешних условиях будет конец, оценивает запас прочности Киева директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. Но допустить ее полного краха США и Европа не могут, поскольку это политически неприемлемо.
«США продолжат прямо или опосредованно, через европейцев, накачивать Украину оружием и использовать ее как инструмент для противодействия России. Если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта», – отмечает Войтоловский. Киев уже попросил Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, писала Politico.
Сейчас в ЕС исчерпались запасы старья, которое не жалко поставить бесплатно, и во многом этим продиктована коммерциализация политики помощи со стороны США. Перекладывание бремени по поддержке Украины на Европу американцам выгодно, пусть и с определенными репутационными издержками, считает Тебин. Ведь значительная доля будущих европейских расходов в итоге будет приходиться на продукцию американских предприятий, согласен Стефанович.
По оценке Тебина, номенклатура европейского ОПК пока не соответствует потребностям: нет полного цикла и в отдельных технологических вопросах отрасль зависит от Штатов. Поэтому американские корпорации с полным основанием рассчитывают на часть военных заказов ЕС. «На авиасалоне в Ле-Бурже [в 2025 г.] они активно продвигали идею производить в Европе, вести себя как европейские компании. Никуда уходить они не собираются. Наоборот, хотят получить свой кусок пирога», – подчеркнул Тебин.