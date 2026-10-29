Силуанов увидел будущее за цифровым рублем

Силуанов увидел будущее за цифровым рублемНо другие виды расчета он не вытеснит, уверен министр
За цифровым рублем будущее, но иные виды расчета он не подменяет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Вестям».
«Цифровой рубль также можно задействовать и в трансграничных расчетах, для этого нужно, чтобы центральные банки наших стран-контрагентов взаимодействовали между собой. Поэтому за цифровым рублем будущее. Но это ни в коем случае не подменяет обычных наших расчетов: в обычных рублях, наличных, безналичных», – сказал он.
Министр заверил, что «это все останется, как и есть сегодня».
20 октября Госдума приняла в первом чтении проект о валютных операциях с цифровым рублем и контроле за ними. Бизнес получит больше вариантов расчетов – не только через банковские счета, но и через счета цифрового рубля.
Цифровой рубль стал доступен для массового использования с сентября этого года. Ключевые банки начали предоставлять клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции с новой формой российской валюты, а крупные торговые компании – принимать ее при оплате.