Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,77+0,38%RTSI976,88+0,38%RGBI112,36+0,04%RGBITR778,13+0,07%
Главная / Финансы /

Силуанов увидел будущее за цифровым рублем

Но другие виды расчета он не вытеснит, уверен министр
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За цифровым рублем будущее, но иные виды расчета он не подменяет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Вестям».

«Цифровой рубль также можно задействовать и в трансграничных расчетах, для этого нужно, чтобы центральные банки наших стран-контрагентов взаимодействовали между собой. Поэтому за цифровым рублем будущее. Но это ни в коем случае не подменяет обычных наших расчетов: в обычных рублях, наличных, безналичных», – сказал он.

Министр заверил, что «это все останется, как и есть сегодня».

20 октября Госдума приняла в первом чтении проект о валютных операциях с цифровым рублем и контроле за ними. Бизнес получит больше вариантов расчетов – не только через банковские счета, но и через счета цифрового рубля.

Цифровой рубль стал доступен для массового использования с сентября этого года. Ключевые банки начали предоставлять клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции с новой формой российской валюты, а крупные торговые компании – принимать ее при оплате.

Читайте также:Кому нужен цифровой рубль
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её