Силуанов увидел будущее за цифровым рублем

«Цифровой рубль также можно задействовать и в трансграничных расчетах, для этого нужно, чтобы центральные банки наших стран-контрагентов взаимодействовали между собой. Поэтому за цифровым рублем будущее. Но это ни в коем случае не подменяет обычных наших расчетов: в обычных рублях, наличных, безналичных», – сказал он.