Путин: цифровые технологии кратно повышают доверие к результатам выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с Путиным 28 сентября 2026 г. сообщила, что в Ненецком автономном округе впервые испытали дистанционное электронное голосование (ДЭГ) с передачей данных через низкоорбитальную спутниковую группировку. Кроме того, беспилотники использовались для доставки избирательной документации в шести регионах – Карелии, Красноярском и Приморском краях, Архангельской, Кемеровской и Сахалинской областях. По словам Памфиловой, это позволило сократить финансовые, временные и человеческие затраты.