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Главная / Технологии /

Путин: цифровые технологии кратно повышают доверие к результатам выборов

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Применение цифровых технологий в электоральных процессах кратно повышает доверие граждан к результатам голосования, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» 29 октября.

«Использование цифровых технологий в электоральных процессах кратно повышает доверие граждан к результатам этих выборов», – сказал глава государства. По его словам, цифровизация стала сквозной технологией, которая применяется в различных сферах и позволяет улучшать качество работы, в том числе в торговле и здравоохранении.

Отдельно Путин остановился на цифровых решениях в избирательной системе. Он отметил, что в России накоплен положительный опыт применения таких инструментов, и выразил готовность делиться наработками с африканскими партнерами. «Готовы поделиться с вами нашими наработками», – приводит его слова «Газета.Ru».

Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с Путиным 28 сентября 2026 г. сообщила, что в Ненецком автономном округе впервые испытали дистанционное электронное голосование (ДЭГ) с передачей данных через низкоорбитальную спутниковую группировку. Кроме того, беспилотники использовались для доставки избирательной документации в шести регионах – Карелии, Красноярском и Приморском краях, Архангельской, Кемеровской и Сахалинской областях. По словам Памфиловой, это позволило сократить финансовые, временные и человеческие затраты.

Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября 2026 г., явка составила 59,8%. «Единая Россия» набрала 57,96% голосов, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%, «Справедливая Россия» – 5,1%.

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