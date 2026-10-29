Путин: цифровые технологии кратно повышают доверие к результатам выборов
Применение цифровых технологий в электоральных процессах кратно повышает доверие граждан к результатам голосования, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» 29 октября.
«Использование цифровых технологий в электоральных процессах кратно повышает доверие граждан к результатам этих выборов», – сказал глава государства. По его словам, цифровизация стала сквозной технологией, которая применяется в различных сферах и позволяет улучшать качество работы, в том числе в торговле и здравоохранении.
Отдельно Путин остановился на цифровых решениях в избирательной системе. Он отметил, что в России накоплен положительный опыт применения таких инструментов, и выразил готовность делиться наработками с африканскими партнерами. «Готовы поделиться с вами нашими наработками», – приводит его слова «Газета.Ru».
Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с Путиным 28 сентября 2026 г. сообщила, что в Ненецком автономном округе впервые испытали дистанционное электронное голосование (ДЭГ) с передачей данных через низкоорбитальную спутниковую группировку. Кроме того, беспилотники использовались для доставки избирательной документации в шести регионах – Карелии, Красноярском и Приморском краях, Архангельской, Кемеровской и Сахалинской областях. По словам Памфиловой, это позволило сократить финансовые, временные и человеческие затраты.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября 2026 г., явка составила 59,8%. «Единая Россия» набрала 57,96% голосов, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%, «Справедливая Россия» – 5,1%.