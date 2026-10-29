Два летчика «Русских витязей» погибли при выполнении задач
Два военных летчика из авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» погибли 21 октября во время планового выполнения задач, говорится в заявлении авиагруппы.
Погибшими оказались полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов.
В заявлении летчиков назвали дорогими друзьями и братьями по крылатому строю.
«Русские витязи» – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, созданная 5 апреля 1991 г. на базе Центра показа авиационной техники в подмосковной Кубинке. Группа известна выполнением сложных фигур высшего пилотажа на тяжелых истребителях, в том числе в плотном строю. Летчики регулярно участвуют в российских и международных авиасалонах, воздушных парадах и показательных выступлениях.