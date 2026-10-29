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Два летчика «Русских витязей» погибли при выполнении задач

Татьяна Мозолевская
Ведомости
Ведомости

Два военных летчика из авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» погибли 21 октября во время планового выполнения задач, говорится в заявлении авиагруппы.

Погибшими оказались полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов.

В заявлении летчиков назвали дорогими друзьями и братьями по крылатому строю.

«Русские витязи» – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, созданная 5 апреля 1991 г. на базе Центра показа авиационной техники в подмосковной Кубинке. Группа известна выполнением сложных фигур высшего пилотажа на тяжелых истребителях, в том числе в плотном строю. Летчики регулярно участвуют в российских и международных авиасалонах, воздушных парадах и показательных выступлениях.

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