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ЕС начал выбирать преемника на пост главы ЕЦБ

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Европейский союз (ЕС) начал процедуру выбора нового председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) после объявления о намерении Кристин Лагард досрочно покинуть свой пост. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, начало процедуры позволит заблаговременно подготовить смену руководства регулятора и обеспечить непрерывность его работы.

29 октября Лагард подала в отставку. По данным ЕЦБ, она покинет свой пост 7 февраля 2027 г.

О своей отставке Лагард говорила в интервью ирландской радиостанции RTE Radio еще 18 сентября. По ее словам, процесс ухода будет организован с соблюдением профессиональных стандартов.

16 сентября Reuters выяснил, что на пост председателя ЕЦБ есть четыре претендента. Среди кандидатов на смену Лагард – экс-глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот, руководитель Бундесбанка (центробанк ФРГ) Йоахим Нагель, глава Банка международных расчетов (BIS) Пабло Эрнандес де Кос, а также президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надя Кальвиньо.

Полномочия Лагард истекают в октябре 2027 г. Она работает главой европейского регулятора с ноября 2019 г. Помимо ЕЦБ Лагард занимает руководящие должности и в других международных институтах. Она работает председателем Европейского совета по системным рискам и членом совета директоров Банка международных расчетов.

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