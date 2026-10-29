Экспорт российских лекарств в Африку вырос на 28% за восемь месяцев
Поставки российских лекарственных препаратов в страны Африки в январе – августе 2026 г. увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2025 г. экспорт вырос более чем на 50%, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на саммите «Россия – Африка».
По его словам, несмотря на пока сравнительно небольшие абсолютные объемы поставок, положительная динамика указывает на неудовлетворенный спрос на лекарства на африканском континенте.
Министр подчеркнул, что Россия учитывает стремление африканских государств развивать собственное фармацевтическое производство. Поэтому российские компании, выходящие на новые рынки с готовой продукцией, рассматривают локализацию производства как один из приоритетов.
В качестве примера Алиханов привел компанию «Биокад», которая организовала в Алжире производство первичной упаковки онкологических препаратов и планирует расширять ассортимент выпускаемых лекарств. Еще один проект связан с компанией «Рапид био». По словам министра, в ближайшие три месяца она намерена запустить в Танзании производственный хаб для выпуска тестов на гепатиты, ВИЧ и грипп.
28 октября президент РФ Владимир Путин заявил о намерении России развивать производство лекарственных препаратов и вакцин на территории африканских стран, а также содействовать созданию лабораторий и диагностических центров. По словам президента, сотрудничество также будет включать развитие цифровых медицинских решений с учетом особенностей систем здравоохранения и потребностей населения африканских стран.
В июне «Ведомости» писали, что Россия помогает странам Африки бороться с инфекциями: в Уганде российские специалисты выявляют штамм Бундибугио вируса Эбола с помощью тест-системы Роспотребнадзора. На континенте работают совместные научные центры и мобильные лаборатории. На российской границе усилен контроль за прибывающими из регионов с повышенным риском заражения вирусом Эбола.