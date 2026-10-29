Экспорт российских лекарств в Африку вырос на 28% за восемь месяцев

В качестве примера Алиханов привел компанию «Биокад», которая организовала в Алжире производство первичной упаковки онкологических препаратов и планирует расширять ассортимент выпускаемых лекарств. Еще один проект связан с компанией «Рапид био». По словам министра, в ближайшие три месяца она намерена запустить в Танзании производственный хаб для выпуска тестов на гепатиты, ВИЧ и грипп.