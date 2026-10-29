Силуанов: средняя пенсия по старости в 2027 году составит 29 904 рубля

По его словам, в следующем году прожиточный минимум увеличится на 6,8% и составит 20 227 руб. Этот показатель используют для расчета социальных пособий и выплат, размер которых зависит от его изменения. Силуанов также заявил, что к 2030 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет.