Силуанов: средняя пенсия по старости в 2027 году составит 29 904 рубля
Средний размер пенсии по старости в России в 2027 г. достигнет 29 904 рубля. Об этом сообщил вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, в следующем году прожиточный минимум увеличится на 6,8% и составит 20 227 руб. Этот показатель используют для расчета социальных пособий и выплат, размер которых зависит от его изменения. Силуанов также заявил, что к 2030 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет.
«Задача, поставленная президентом, довести МРОТ в 2030 г. до 35 000 руб, будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами», – отметил он (цитата по ТАСС).
16 октября Социальный фонд России сообщил, что средняя ежемесячная выплата по старости неработающим пенсионерам в России в 2027 г. увеличится на 2400 руб. до 30 200 руб. По данным Соцфонда, повышение выплаты затронет 37,5 млн человек.
13 октября «Ведомости» писали, что досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты 3 ноября в связи с предстоящим Днем народного единства. В отдельных случаях выплаты за 4 ноября начнут поступать с 1 ноября. Доставка через почту продлится до 25 ноября.