Путин вспомнил, как экс-президент Египта объяснил ему росписи Кремля
Бывший президент Египта Хосни Мубарак в ходе обеда с российским лидером Владимиром Путины объяснил ему библейские сюжеты на стенах Кремля. Об этом глава российского государства рассказал на саммите «Россия – Африка».
Президент РФ поинтересовался у Мубарака, почему он так хорошо осведомлен, хотя исповедует ислам. По словам Путина, он этому удивился.
«А вдруг он мне отвечает: а у нас это все одно и то же. Что в Коране, что в Библии, практически одно и то же. Вы понимаете, он в деталях мне все рассказывал. Удивительно», – отметил российский лидер. Президент дополнил, что общие моральные ценности народов их объединяют.
Форум «Россия – Африка» начался 28 октября. На мероприятие, которое продлится два дня, приглашены около 4000 российских и африканских предпринимателей из различных отраслей экономики.
В ходе пленарного заседания саммита российский лидер подчеркнул, что РФ ведет бизнес с африканскими странами на равных, а не пытается выкачать из них ресурсы в духе колониализма.