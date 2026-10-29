Путин вспомнил, как экс-президент Египта объяснил ему росписи Кремля

«А вдруг он мне отвечает: а у нас это все одно и то же. Что в Коране, что в Библии, практически одно и то же. Вы понимаете, он в деталях мне все рассказывал. Удивительно», – отметил российский лидер. Президент дополнил, что общие моральные ценности народов их объединяют.