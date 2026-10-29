На Украине могут полностью запретить русскоязычный культурный контент
На Украине подготовили законодательные поправки, предусматривающие запрет русскоязычного культурного контента в публичном пространстве. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью изданию Hromadske.
По ее словам, изменения предложены как к действующему языковому законодательству, так и к закону «О культуре». В частности, речь идет о поправках к статье 15, которые должны расширить действующие ограничения на использование русскоязычной культурной продукции.
Ивановская пояснила, что нынешние нормы предусматривают ограничения, связанные с исполнением музыкальных произведений гражданами России. Предлагаемые изменения, по ее словам, направлены на распространение запрета на русскоязычный контент независимо от гражданства исполнителя.
24 сентября советник президента России Елена Ямпольская назвала чудовищными распространенные во Львове материалы с призывом к женщинам во время родов не говорить на русском языке. По ее словам, подобные материалы свидетельствуют о языковой политике современной Украины. Ямпольская также связала ситуацию с предстоящей годовщиной массовых расстрелов в Бабьем Яру, отметив, что эта трагедия должна восприниматься как общая историческая боль.
23 сентября глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что одной из задач спецоперации является учет прав русскоговорящих жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, а также граждан тех украинских территорий, где «при одобрении Запада действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах». Глава МИДа отметил, что если бы были соблюдены минские договоренности, то «Украина сейчас осталась бы в границах 1991 г.».