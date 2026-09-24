23 сентября Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что одной из задач спецоперации является учет прав русскоговорящих жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, а также граждан тех украинских территорий, где «при одобрении Запада действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах». Глава МИДа отметил, что если бы были соблюдены минские договоренности, то «Украина сейчас осталась бы в границах 1991 г.».