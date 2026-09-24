Ямпольская осудила призывы к роженицам во Львове не говорить по-русски
Советник президента России Елена Ямпольская назвала чудовищными распространенные во Львове материалы с призывом к женщинам во время родов не говорить на русском языке.
По ее словам, подобные материалы свидетельствуют о языковой политике современной Украины. Ямпольская также связала ситуацию с предстоящей годовщиной массовых расстрелов в Бабьем Яру, отметив, что эта трагедия должна восприниматься как общая историческая боль.
«Это чудовищно, это еще раз подтверждает, что современная Украина, к сожалению, идет по проторенному нацистскому пути. Методы фашистов не меняются», – сказала советник президента. Она добавила, что ее прабабка была расстреляна в Бабьем Яру.
По словам Ямпольской, такие материалы распространяются в родильных домах западной Украины. Она также упомянула выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждался вопрос использования русского языка на Украине.
Ямпольская заявила, что свобода использования русского языка рассматривается российской стороной как одно из условий урегулирования конфликта. По ее оценке, изменение языковой политики должно стать одним из результатов окончания спецоперации.
23 сентября Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что одной из задач спецоперации является учет прав русскоговорящих жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, а также граждан тех украинских территорий, где «при одобрении Запада действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах». Глава МИДа отметил, что если бы были соблюдены минские договоренности, то «Украина сейчас осталась бы в границах 1991 г.».
17 сентября постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сказал, что Европа делает все для того, чтобы подорвать усилия по устранению первопричин конфликта на Украине. Он отмечал, что ради поддержки Украины Европа готова закрыть глаза на любые действия Киева, в том числе на диктатуру президента Украины Владимира Зеленского и дискриминацию русского языка.