Полянский также отметил, что ради поддержки Украины Европа готова закрыть глаза на любые действия Киева, в том числе на диктатуру президента Украины Владимира Зеленского и дискриминацию русского языка. В рамках заседания он подчеркнул, что военная помощь Киеву от западных стран в этом году достигла максимального показателя с апреля 2024 г. По словам Полянского, подобные действия мешают урегулированию конфликта и вовлекают в него страны НАТО.