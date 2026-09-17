Полянский: Россия не пойдет на перемирие с Украиной
Европа делает все для того, чтобы подорвать усилия по устранению первопричин конфликта на Украине, заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что Россия не пойдет на перемирие, пока не будут согласованы параметры договоренностей.
«Наши условия для остановки военных действий хорошо известны, они не изменились. И ни на какое перемирие без достижения исчерпывающего понимания по ключевым параметрам мирных договоренностей, которые устраняли бы первопричины украинского кризиса, мы не пойдем», – сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ (цитата по «РИА Новости»).
Полянский также отметил, что ради поддержки Украины Европа готова закрыть глаза на любые действия Киева, в том числе на диктатуру президента Украины Владимира Зеленского и дискриминацию русского языка. В рамках заседания он подчеркнул, что военная помощь Киеву от западных стран в этом году достигла максимального показателя с апреля 2024 г. По словам Полянского, подобные действия мешают урегулированию конфликта и вовлекают в него страны НАТО.
10 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не выходила на контакт с Кремлем.
15 сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз (ЕС) не должен начинать диалог с Россией по вопросам урегулирования украинского кризиса. Тем не менее она не исключает возможного диалога с Москвой. Каллас подчеркнула, что ЕС не может участвовать в переговорах в качестве посредника, поскольку поддерживает Украину. Однако она добавила, что в ходе переговоров необходимо решить несколько вопросов.