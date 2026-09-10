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Песков: европейцы пока не вышли на контакт с Кремлем

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Европейские страны пока не выходили на контакт с Кремлем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  

«Нет, пока нет контакта», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

10 сентября Песков заявил, что Европа перестает контролировать действия Киева, и это, по его мнению, должно быть поводом для обеспокоенности в столицах ЕС.

Он также подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее урегулирование конфликта с Украиной. Когда дело дойдет до предметного обсуждения вопроса, Москва будет рассматривать в качестве места проведения нового раунда переговоров Абу-Даби. Представитель Кремля выразил Объединенным Арабским Эмиратам признательность за готовность содействовать урегулированию.

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