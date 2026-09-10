Песков: европейцы пока не вышли на контакт с Кремлем

Он также подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее урегулирование конфликта с Украиной. Когда дело дойдет до предметного обсуждения вопроса, Москва будет рассматривать в качестве места проведения нового раунда переговоров Абу-Даби. Представитель Кремля выразил Объединенным Арабским Эмиратам признательность за готовность содействовать урегулированию.