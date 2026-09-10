Главные заявления Пескова об «ахиллесовой пяте» Украины и возможности перемирия

Какие условия для мира называл Путин:

14 июня 2024 г. президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа перечислил условия для начала переговоров о прекращении огня. Украина должна полностью вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, отказаться от вступления в НАТО, а также согласиться на демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, Киев должен признать Крым, Севастополь и эти четыре региона российскими территориями. Санкций против России должны быть отменены. Только после выполнения всех условий Россия отдаст приказ о прекращении огня и начнет переговоры, гарантируя безопасный отвод украинских войск. Путин подчеркнул, что речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

