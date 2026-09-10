Главные заявления Пескова об «ахиллесовой пяте» Украины и возможности перемирия

Главные заявления Пескова об «ахиллесовой пяте» Украины и возможности перемирияВ Кремле рассказали об Абу-Даби как площадке и отсутствии контактов с Европой
- Об энергетическом перемирии и «ахиллесовой пяте»
- О переговорах и площадке в Абу-Даби
- Об отсутствии контактов с Европой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед вылетом на XVIII саммит БРИКС в Индии сделал ряд заявлений о перспективах урегулирования украинского конфликта, возможности энергетического перемирия и контактах с Европой. «Ведомости» собрали основные тезисы.
Об энергетическом перемирии и «ахиллесовой пяте»
Возможность энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил Песков.
Он пояснил позицию Кремля: «Киевский режим в очень сложной ситуации. И поэтому, естественно, киевский режим предлагает не урегулирование, которое будет навсегда и которое будет полностью соответствовать нашим интересам, а предлагает перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой».
Он напомнил, что на это неоднократно давался ответ. «Все наши предложения для остановки боевых действий хорошо известны. Условия не поменялись по сравнению с тем, что было озвучено президентом в Министерстве иностранных дел два года назад, за исключением лишь того, что ситуация на земле для Украины стала гораздо хуже. Она становится хуже изо дня в день», — заявил Песков.
Какие условия для мира называл Путин:
Песков также отметил, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары киевского режима, ситуация на земле для противника становится «хуже изо дня в день». По его словам, Украина наносит удары по мирным объектам и объектам социальной инфраструктуры, тем самым открыв «ящик Пандоры».
О переговорах и площадке в Абу-Даби
Россия выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта и проводит спецоперацию в отсутствие возможностей его мирного разрешения, заявил Дмитрий Песков.
Абу-Даби будет рассматриваться как место нового раунда переговоров по Украине, когда дело дойдет до предметного обсуждения. Песков напомнил, что ОАЭ не раз выражали готовность содействовать урегулированию и Россия признательна за эту позицию.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ИС «Вести», что Абу-Даби рассматривается как приоритетная площадка для возобновления переговоров. Сегодня он рассказал, что Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели встретится в том числе с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов.
Обсуждение нового раунда трехсторонних переговоров Россия – США – Украина возобновилось после поездки представителей Дональда Трампа в Москву и Киев на прошлых выходных.
Об отсутствии контактов с Европой
В настоящий момент никаких контактов с европейцами у Кремля нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Во время визитов в Киев Уиткофф сообщал, что к делегации США присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции «для совместной работы над дальнейшими шагами». Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому привлекать к переговорам не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу.