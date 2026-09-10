Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AKRN19 078+0,86%CNY Бирж.12,53-1,07%IMOEX2 308,93+1,98%RTSI862,31+3,32%RGBI113,79+0,15%RGBITR774,88+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Главные заявления Пескова об «ахиллесовой пяте» Украины и возможности перемирия

В Кремле рассказали об Абу-Даби как площадке и отсутствии контактов с Европой
Михаил Беляев
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС
Главное
  • Об энергетическом перемирии и «ахиллесовой пяте»
  • О переговорах и площадке в Абу-Даби
  • Об отсутствии контактов с Европой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед вылетом на XVIII саммит БРИКС в Индии сделал ряд заявлений о перспективах урегулирования украинского конфликта, возможности энергетического перемирия и контактах с Европой. «Ведомости» собрали основные тезисы.

Об энергетическом перемирии и «ахиллесовой пяте»

Возможность энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил Песков.

Он пояснил позицию Кремля: «Киевский режим в очень сложной ситуации. И поэтому, естественно, киевский режим предлагает не урегулирование, которое будет навсегда и которое будет полностью соответствовать нашим интересам, а предлагает перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой».

Он напомнил, что на это неоднократно давался ответ. «Все наши предложения для остановки боевых действий хорошо известны. Условия не поменялись по сравнению с тем, что было озвучено президентом в Министерстве иностранных дел два года назад, за исключением лишь того, что ситуация на земле для Украины стала гораздо хуже. Она становится хуже изо дня в день», — заявил Песков.

Какие условия для мира называл Путин:

14 июня 2024 г. президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа перечислил условия для начала переговоров о прекращении огня. Украина должна полностью вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, отказаться от вступления в НАТО, а также согласиться на демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, Киев должен признать Крым, Севастополь и эти четыре региона российскими территориями. Санкций против России должны быть отменены. Только после выполнения всех условий Россия отдаст приказ о прекращении огня и начнет переговоры, гарантируя безопасный отвод украинских войск. Путин подчеркнул, что речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

Песков также отметил, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары киевского режима, ситуация на земле для противника становится «хуже изо дня в день». По его словам, Украина наносит удары по мирным объектам и объектам социальной инфраструктуры, тем самым открыв «ящик Пандоры».

О переговорах и площадке в Абу-Даби

Россия выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта и проводит спецоперацию в отсутствие возможностей его мирного разрешения, заявил Дмитрий Песков.

Семь месяцев спустя: итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Политика / Власть

Абу-Даби будет рассматриваться как место нового раунда переговоров по Украине, когда дело дойдет до предметного обсуждения. Песков напомнил, что ОАЭ не раз выражали готовность содействовать урегулированию и Россия признательна за эту позицию.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ИС «Вести», что Абу-Даби рассматривается как приоритетная площадка для возобновления переговоров. Сегодня он рассказал, что Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели встретится в том числе с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов.

Обсуждение нового раунда трехсторонних переговоров Россия – США – Украина возобновилось после поездки представителей Дональда Трампа в Москву и Киев на прошлых выходных.

Об отсутствии контактов с Европой

В настоящий момент никаких контактов с европейцами у Кремля нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во время визитов в Киев Уиткофф сообщал, что к делегации США присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции «для совместной работы над дальнейшими шагами». Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому привлекать к переговорам не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте