Ушаков назвал Абу-Даби в качестве приоритетной площадки для встречи по Украине

«Возможно, этот процесс [переговорный] возобновится в трехстороннем формате <…> Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», – отметил Ушаков. По его словам, контакты с украинской стороной сохраняются, но в данном случае речь идет о возобновлении того формата, который был ранее.