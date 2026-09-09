Ушаков назвал Абу-Даби в качестве приоритетной площадки для встречи по Украине
Россия расценивает Абу-Даби в качестве приоритетной площадки для проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ИС «Вести».
«Возможно, этот процесс [переговорный] возобновится в трехстороннем формате <…> Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», – отметил Ушаков. По его словам, контакты с украинской стороной сохраняются, но в данном случае речь идет о возобновлении того формата, который был ранее.
9 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у российской и американской сторон есть желание возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса. «Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены», – заявил он. Песков также подчеркнул, что Москва не будет обсуждать в публичном формате пункты мирного договора.
8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и США может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Швейцарии или Турции. На ней могут обсуждаться энергетика, поставки зерна и обмен военнопленными. Он отметил, что переговоры должны принести конкретный результат.