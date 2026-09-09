Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,666-0,71%VEON-RX59,6+1,02%UTAR9,16+5,65%IMOEX2 268,25-0,26%RTSI826,32-0,26%RGBI113,63-0,04%RGBITR773,58-0,01%
Главная / Политика /

Ушаков назвал Абу-Даби в качестве приоритетной площадки для встречи по Украине

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия расценивает Абу-Даби в качестве приоритетной площадки для проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ИС «Вести».

«Возможно, этот процесс [переговорный] возобновится в трехстороннем формате <…> Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», – отметил Ушаков. По его словам, контакты с украинской стороной сохраняются, но в данном случае речь идет о возобновлении того формата, который был ранее.

9 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у российской и американской сторон есть желание возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса. «Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены», – заявил он. Песков также подчеркнул, что Москва не будет обсуждать в публичном формате пункты мирного договора.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и США может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Швейцарии или Турции. На ней могут обсуждаться энергетика, поставки зерна и обмен военнопленными. Он отметил, что переговоры должны принести конкретный результат.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте