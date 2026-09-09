Песков: сейчас нет оформленных дорожных карт по решению конфликта с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед журналистами в Колумбии, заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу проявлять излишний оптимизм, но и пессимизма не испытываю», – заявил он.