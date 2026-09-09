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Главная / Политика /

Песков: сейчас нет оформленных дорожных карт по решению конфликта с Украиной

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Оформленных программ или дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены», – заявил представитель Кремля.

Песков в очередной раз заметил, что Москва не будет обсуждать в публичном формате пункты мирного договора. Он добавил, что российская сторона продолжает контакты с американскими собеседниками.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед журналистами в Колумбии, заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу проявлять излишний оптимизм, но и пессимизма не испытываю», – заявил он.

8 сентября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он прошел во «взаимоуважительной и деловой манере» и длился один час, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Лидеры обсудили итоги состоявшихся 5–6 сентября («со знаком плюс») поездок в Москву и Киев представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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