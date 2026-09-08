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Зеленский рассказал, где могут пройти трехсторонние переговоры

Ведомости
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и СШа может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Швейцарии или Турции. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

На ней могут обсуждаться энергетика, поставки зерна и обмен военнопленными. Он отметил, что переговоры должны принести конкретный результат.

31 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти по-прежнему ждут Зеленского в Москве для переговоров.

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с украинским лидером в Москве. По словам Пескова, если Зеленский действительно хочет провести переговоры, он может приехать в российскую столицу. «Если говорить о саммите, он необходим для того, чтобы финализировать какие-то договоренности, а сами договоренности нужно готовить в ходе очень сложных переговоров», – сказал Песков.

5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились в Москве с Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. 

6 сентября американские переговорщики встретились в Киеве с Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы.

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