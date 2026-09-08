Зеленский рассказал, где могут пройти трехсторонние переговоры

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с украинским лидером в Москве. По словам Пескова, если Зеленский действительно хочет провести переговоры, он может приехать в российскую столицу. «Если говорить о саммите, он необходим для того, чтобы финализировать какие-то договоренности, а сами договоренности нужно готовить в ходе очень сложных переговоров», – сказал Песков.