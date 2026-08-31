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Песков: в Москве по-прежнему ждут Зеленского для переговоров

Татьяна Мозолевская

В Москве по-прежнему ждут президента Украины Владимира Зеленского для переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков «Известиям».

«Нет, ничего не изменилось», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, изменилось ли предложение Кремля Зеленскому приехать в Москву.

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с украинским лидером в Москве. По словам Пескова, если Зеленский действительно хочет провести переговоры, он может приехать в российскую столицу.

«Если говорить о саммите, он необходим для того, чтобы финализировать какие-то договоренности, а сами договоренности нужно готовить в ходе очень сложных переговоров», – сказал Песков.

30 августа Axios писал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву 25 августа предложил провести трехстороннюю встречу с участием президентов России, США и Украины Путина, Дональда Трампа и Зеленского. The New York Times писала, что Рэтклифф встречался с руководителем российских спецслужб, в том числе по теме мирного соглашения с Украиной.

Песков в тот же день подтвердил, что проведение саммита возможно, но только для фиксации договоренностей. Он повторил заявление об открытости Москвы к переговорам, вновь обвинив Киев в нежелании участвовать в урегулировании.

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