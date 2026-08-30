Кремль допустил саммит с лидерами США и Украины для фиксации договоренностей

Кремль допустил саммит с лидерами США и Украины для фиксации договоренностейПо словам Пескова, сам диалог является «сложным процессом»
Проведение саммита с президентами РФ, Украины и США возможно, но только для фиксации договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Саммит Путин – Трамп – Зеленский предлагают уже давно проводить, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. И договоренности – это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей», – сказал он.
Песков повторил заявление об открытости Москвы к переговорам, вновь обвинив Киев в нежелании участвовать в урегулировании.
Axios писал, что директор ЦРУ Джон Рэтклиф в ходе визита в Москву 25 августа предложил провести трехстороннюю встречу с участием президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. The New York Times писала, что Рэтклиф встречался с руководителем российских спецслужб, в том числе по теме мирного соглашения с Украиной.
28 августа в Кремле констатировали, что российско-украинские переговоры находятся на паузе. 27 августа глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в сентябре может состояться новый раунд переговоров между Россией и Украиной.