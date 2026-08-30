Кремль допустил саммит с лидерами США и Украины для фиксации договоренностей

«Саммит Путин – Трамп – Зеленский предлагают уже давно проводить, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. И договоренности – это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей», – сказал он.