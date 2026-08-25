Адвокат, конгрессмен и главный разведчик США: чем известен Джон Рэтклифф

После победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 г. был выдвинут на должность директора Центрального разведывательного управления. После голосования в сенате и одобрения назначения в январе 2025 г. Рэтклифф принес присягу и вступил в должность. В ходе слушаний при утверждении он заявлял, что хочет искоренить «политические или личные предубеждения» и сделать ЦРУ «настоящей меритократией». Директор указывал на результаты аудита, показавшего, что часть сотрудников обеспокоены объективностью аналитических материалов, которые в итоге попадают в президентский ежедневный брифинг.