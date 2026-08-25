Адвокат, конгрессмен и главный разведчик США: чем известен Джон Рэтклифф

Адвокат, конгрессмен и главный разведчик США: чем известен Джон РэтклиффПо данным СМИ, глава ЦРУ прилетел в Россию для переговоров
25 августа CBS сообщил о прибытии в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. По данным телеканала, он прилетел на военно-транспортном самолете ВВС США для проведения переговоров. Это его первое посещение России в качестве руководителя спецслужбы. Чем известен Рэтклифф – в справке «Ведомостей».
Семья и образование
Джон Ли Рэтклифф родился 20 октября 1965 г. в пригороде Чикаго Маунт-Проспект (штат Иллинойс) и был младшим из шести детей. Его родители работали школьными учителями. В 1977 г. семья переехала в Карбондэйл, где отец занял должность декана непрерывного образования в Южном Иллинойсском университете. Школу Рэтклифф окончил там же в 1983 г.
В 1987 г. получил диплом бакалавра в области государственного управления и международных исследований в Университете Нотр-Дам (Индиана), а затем – степень доктора права в Школе права Южного методистского университета (Техас).
Адвокатская и политическая карьера
После выпуска занялся частной адвокатской практикой, в 2000 г. стал партнером в фирме Tucker & Ratcliffe LLP и параллельно преподавал юриспруденцию в вузах.
В 2004–2012 г. занимал пост мэра небольшого городка Хит в Техасе, совмещая обязанности с работой в структурах по борьбе с терроризмом, а затем – с исполнением функций прокурора Восточного округа Техаса в 2007–2008 гг. После отставки продолжил частную практику.
В 2009 г. выступил одним из соучредителей фирмы Ashcroft Sutton Ratcliffe LLP. Среди партнеров были экс-генпрокурор США Джон Эшкрофт и бывший федеральный прокурор Западного округа Техаса Джонни Саттон. Компания специализировалась на вопросах национальной и международной безопасности.
В 2014 г. стал членом палаты представителей США от 4-го округа Техаса. Он переизбирался в 2016 и 2018 гг. В конгрессе участвовал в деятельности комитетов по разведке, праву, этике и внутренней безопасности. За время работы зарекомендовал себя как один из наиболее консервативных законодателей.
28 июля 2019 г. президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть Рэтклиффа на должность директора Национальной разведки вместо Дэна Коутса. Однако позже тот снял кандидатуру: ряд сенаторов‑республиканцев выразили опасения по поводу Рэтклиффа, бывшие сотрудники разведки предупреждали, что он может политизировать работу разведывательных структур. СМИ обнародовали сведения о том, что он преувеличивал свой опыт в ведении дел, связанных с терроризмом и иммиграцией.
Во главе Нацразведки и ЦРУ
28 февраля 2020 г. Трамп вновь заявил о планах выдвинуть Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки. После одобрения сенатом тот ушел из палаты представителей и 26 мая принес присягу. На слушаниях по утверждению кандидатуры, несмотря на опасения, что он будет использовать должность в политических целях, Рэтклифф пообещал сохранять аполитичность.
В 2020 г. Рэтклифф рассекретил ряд документов в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 г. Среди опубликованных материалов были рукописные заметки бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.
Покинул должность 20 января 2021 г. после инаугурации Джо Байдена. Был приглашенным научным сотрудником фонда «Наследие» (Heritage Foundation).
После победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 г. был выдвинут на должность директора Центрального разведывательного управления. После голосования в сенате и одобрения назначения в январе 2025 г. Рэтклифф принес присягу и вступил в должность. В ходе слушаний при утверждении он заявлял, что хочет искоренить «политические или личные предубеждения» и сделать ЦРУ «настоящей меритократией». Директор указывал на результаты аудита, показавшего, что часть сотрудников обеспокоены объективностью аналитических материалов, которые в итоге попадают в президентский ежедневный брифинг.
В марте 2025 г. состоялся телефонный разговор Рэтклиффа с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. По итогам стороны договорились поддерживать регулярные контакты – в том числе для снижения уровня конфронтации.
На посту главы ЦРУ Рэтклифф запустил масштабную оптимизацию штата. В частности, в феврале 2025 г. сотрудникам ведомства предложили добровольно уйти в отставку или выйти на пенсию в обмен на денежную компенсацию в размере примерно восьми месяцев зарплаты и льготы. В целом речь шла о сокращении примерно на 5% (около 1200 рабочих мест). При этом параллельно директор делал акцент на наборе: ЦРУ наняло крупнейший за два десятилетия класс оперативных сотрудников, усилив фокус на «человеческой разведке» (HUMINT) и тайных операциях, а не только на аналитической работе.
Кроме того, Рэтклифф участвовал в разведывательных оценках иранской ядерной программы, а также в переговорах по освобождению американки Ксении Карелиной, приговоренной в России к 12 годам по делу о госизмене. Обмен состоялся в апреле 2025 г.