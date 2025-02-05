WSJ: ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить пособие в размере зарплаты за восемь месяцев, сообщает The Wall Street Journal.
«ЦРУ предложило всем сотрудникам выходное пособие во вторник, что, по словам официальных лиц, является попыткой привести агентство в соответствие с приоритетами президента [США Дональда] Трампа, в том числе с целью борьбы с наркокартелями», – говорится в материале.
Отмечается, что, судя по всему, ЦРУ стало первым разведывательным агентством, которое сообщило своим сотрудникам, что они могут уволиться и получить зарплату и льготы за восемь месяцев в рамках программы Трампа по сокращению федерального правительства.
4 февраля Bloomberg писал, что свыше 20 000 федеральных служащих в США согласились на предложение об увольнении. По словам неназванного чиновника, цифры растут ежедневно, и администрация Трампа ожидает всплеска числа увольнений к 6 февраля. Отмечается, что Трамп и его советник по вопросам эффективности Илон Маск надеются, что инициатива может сократить до 10% федеральной рабочей силы.
29 января Трамп заявлял, что чиновники должны выйти с дистанционной 6 февраля, в ином случае они будут уволены. «Как федеральные работники, они должны отвечать высочайшим стандартам, они представляют правительство, они представляют страну. Если они не согласятся к 6 февраля вернуться в офисы на работу, они будут уволены, мы сократим наше правительство таким образом», – заявил Трамп (цитата по «РИА Новости»).