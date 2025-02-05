Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WSJ: ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться

Ведомости

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить пособие в размере зарплаты за восемь месяцев, сообщает The Wall Street Journal.

«ЦРУ предложило всем сотрудникам выходное пособие во вторник, что, по словам официальных лиц, является попыткой привести агентство в соответствие с приоритетами президента [США Дональда] Трампа, в том числе с целью борьбы с наркокартелями», – говорится в материале.

Отмечается, что, судя по всему, ЦРУ стало первым разведывательным агентством, которое сообщило своим сотрудникам, что они могут уволиться и получить зарплату и льготы за восемь месяцев в рамках программы Трампа по сокращению федерального правительства.

4 февраля Bloomberg писал, что свыше 20 000 федеральных служащих в США согласились на предложение об увольнении. По словам неназванного чиновника, цифры растут ежедневно, и администрация Трампа ожидает всплеска числа увольнений к 6 февраля. Отмечается, что Трамп и его советник по вопросам эффективности Илон Маск надеются, что инициатива может сократить до 10% федеральной рабочей силы.

29 января Трамп заявлял, что чиновники должны выйти с дистанционной 6 февраля, в ином случае они будут уволены. «Как федеральные работники, они должны отвечать высочайшим стандартам, они представляют правительство, они представляют страну. Если они не согласятся к 6 февраля вернуться в офисы на работу, они будут уволены, мы сократим наше правительство таким образом», – заявил Трамп (цитата по «РИА Новости»).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных