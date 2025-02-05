WSJ: ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться

29 января Трамп заявлял, что чиновники должны выйти с дистанционной 6 февраля, в ином случае они будут уволены. «Как федеральные работники, они должны отвечать высочайшим стандартам, они представляют правительство, они представляют страну. Если они не согласятся к 6 февраля вернуться в офисы на работу, они будут уволены, мы сократим наше правительство таким образом», – заявил Трамп (цитата по «РИА Новости»).