Зеленский: в 2027 году Украине необходимо 115 млрд евро финансовой помощи
Украина нуждается в финансовой поддержке в размере 115 млрд евро в следующем году. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает телеканал TCH.
«У нас уже есть положительные сигналы: 45 [млрд евро] плюс 45 – это 90. А 90 ближе к 115, чем 45. Поэтому мы найдем еще 25», – сказал он.
Телеканал отмечает, что помощь в размере 45 млрд евро уже предусмотрена, а еще 70 млрд евро нужно найти. В то же время Зеленский отметил, что видит положительные сигналы от европейских партнеров: Еврокомиссия (ЕК) предложила Киеву дополнительное финансирование в размере 45 млрд евро, что с ранее согласованной помощью составит 90 млрд евро. Украинский лидер также добавил, что похожие потребности у Киева могут возникнуть и в 2028 г. Зеленский подчеркнул, что надеется, что конфликт к этому времени будет завершен.
18 ноября ЕК предложила согласовать дополнительные меры финансовой поддержки Украины в размере 45 млрд евро в 2027 г. В Еврокомиссии отметили, что принятые меры позволят восполнить дефицит финансирования Киева в размере 70 млрд евро. Они дополняют кредит, выделенный Евросоюзом, в размере 90 млрд евро на поддержку Украины в 2026–2027 гг. 25 млрд евро будет выделено на военную помощь, а до 20 млрд евро – «на общую бюджетную поддержку». По информации ЕК, данная поддержка будет способствовать «более тесной интеграции оборонной промышленности Украины и Европы».
16 ноября Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Из общей суммы около 5 млрд евро предоставят за счет средств кредита Ukraine Support Loan, предназначенного для поддержки Украины в 2026 г.