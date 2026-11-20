Телеканал отмечает, что помощь в размере 45 млрд евро уже предусмотрена, а еще 70 млрд евро нужно найти. В то же время Зеленский отметил, что видит положительные сигналы от европейских партнеров: Еврокомиссия (ЕК) предложила Киеву дополнительное финансирование в размере 45 млрд евро, что с ранее согласованной помощью составит 90 млрд евро. Украинский лидер также добавил, что похожие потребности у Киева могут возникнуть и в 2028 г. Зеленский подчеркнул, что надеется, что конфликт к этому времени будет завершен.