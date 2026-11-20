Взрыв произошел утром 19 ноября примерно в 9:00 (8:00 по мск) в пятиэтажном доме. Он случился в квартире, где проживал человек с ограниченными возможностями. Вечером 18 ноября он пытался включить газовую плиту, но так и не смог. Утром он попытался включить плиту снова. Начато расследование. Пострадавших доставили в больницу, часть жильцов расселили.