В Тбилиси в результате взрыва газа в многоквартирном доме погибли шесть человек
В городе Тбилиси в Грузии погибли шесть человек в результате взрыва газа и частичного обрушения жилого дома на окраине города в районе Поничала. Шестым было найдено тело ребенка. Об этом сообщила телекомпания «Имеди». Ранее сообщалось о трех погибших.
«Пожарные-спасатели доставили в медицинское учреждение пятерых граждан, среди них один малолетний ребенок, жизни и здоровью которого ничто не угрожает. Из этих пятерых только состояние одного является критически тяжелым. Также, к сожалению, во второй половине дня мы извлекли из-под завалов тела шести граждан», – заявил глава МВД Грузии Тамаз Сулханишвили.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Сулханишвили поблагодарил пожарных-спасателей, сотрудников МВД и муниципальные службы. Министр внутренних дел Грузии также выразил соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что случившееся – трагедия для всей страны.
Взрыв произошел утром 19 ноября примерно в 9:00 (8:00 по мск) в пятиэтажном доме. Он случился в квартире, где проживал человек с ограниченными возможностями. Вечером 18 ноября он пытался включить газовую плиту, но так и не смог. Утром он попытался включить плиту снова. Начато расследование. Пострадавших доставили в больницу, часть жильцов расселили.