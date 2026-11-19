Собственный подход в монтаже Лебедев связывал с музыкой и имел профильное музыкальное образование. Он говорил в интервью журналу «Искусство кино» в 2021 г., что в монтаже нет ничего важнее ритма, а в фильме, как и в мелодии, есть протяженность: «вдох, выдох, момент, чтобы набрать воздух, сменить регистр». Одной из последних кинокартин, над которой работал Лебедев, стал фильм «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева.