Умер режиссер монтажа Иван ЛебедевЕму было 62 года
Российский режиссер монтажа Иван Лебедев, известный по работе над фильмом «Бумер», умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил журнал «Сеанс».
Основательница журнала Любовь Аркус рассказала, что на одной из последних онлайн-лекций «он как будто бы упал»: «В окошке было видно только его плечо и клетчатую рубашку». Тогда он находился в квартире один, знакомая смогла попасть в квартиру вместе со скорой помощью. Первая медбригада сообщила, что все в порядке, а вторая – увезла режиссера в больницу в экстренном режиме.
«Сегодня пришло известие, что его больше нет», – констатировала она. Аркус назвала его лучшим режиссером монтажа в стране.
Лебедев родился 6 апреля 1964 г. По данным «Кинопоиска», он выступил монтажером в 48 кинопроектах, включая две части «Бумера», «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики, «Ледокол» Николая Хомерики, «Беспринципные».
Собственный подход в монтаже Лебедев связывал с музыкой и имел профильное музыкальное образование. Он говорил в интервью журналу «Искусство кино» в 2021 г., что в монтаже нет ничего важнее ритма, а в фильме, как и в мелодии, есть протяженность: «вдох, выдох, момент, чтобы набрать воздух, сменить регистр». Одной из последних кинокартин, над которой работал Лебедев, стал фильм «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева.