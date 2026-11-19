ГП предупредила владельца «Википедии» о возможности признания нежелательной в РФ
Генпрокуратура России предупредила Wikimedia Foundation (владеет «Википедией») о возможности признания ее деятельности нежелательной на территории РФ. Об этом заявили в российском ведомстве.
Прокуратура установила факты ведения Wikimedia «целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки» на территории России. Ведомство направило предупреждение компании о возможности признания ее работы нежелательной на территории РФ в случае «продолжения ведения деструктивной антироссийской деятельности».
Вопрос блокировки «Википедии» активно поднимался российскими властями в 2024 г. Тогда зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявлял, что «Википедия» может быть заблокирована в России по требованиям закона, запрещающего рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы.
В России существуют аналоги «Википедии», в том числе «Рувики» и портал «Знание.вики». С инициативой создать российские сервисы выступил президент РФ Владимир Путин еще в 2019 г. Тогда его представитель Дмитрий Песков указывал, что «Википедия» – уважаемый, популярный, самообновляемый ресурс, поэтому о запретах работы сервиса после создания аналогов «речи нет и быть не может».