В России существуют аналоги «Википедии», в том числе «Рувики» и портал «Знание.вики». С инициативой создать российские сервисы выступил президент РФ Владимир Путин еще в 2019 г. Тогда его представитель Дмитрий Песков указывал, что «Википедия» – уважаемый, популярный, самообновляемый ресурс, поэтому о запретах работы сервиса после создания аналогов «речи нет и быть не может».