Некоторые учебные заведения решили проводить розыгрыши подарочных сертификатов среди учеников, которые не пропустят занятия на этой неделе. Одна из школ Бирмингема планирует отправлять микроавтобус за отсутствующими школьниками, чтобы доставлять их на уроки. В средней школе в Западном Йоркшире родителей призвали следить за соблюдением привычного режима сна детей и обеспечивать их своевременное прибытие на занятия.