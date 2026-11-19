Британские школы борются с прогулами из-за выхода GTA VI
Британские школы борются с прогулами из-за выхода игры GTA VI, сообщила газета The Telegraph. Учебные заведения опасаются, что школьники могут пропустить занятия ради прохождения игры.
В преддверии релиза школы по всей Великобритании направили родителям письма с просьбой обеспечить присутствие детей на уроках 19 ноября.
Некоторые учебные заведения решили проводить розыгрыши подарочных сертификатов среди учеников, которые не пропустят занятия на этой неделе. Одна из школ Бирмингема планирует отправлять микроавтобус за отсутствующими школьниками, чтобы доставлять их на уроки. В средней школе в Западном Йоркшире родителей призвали следить за соблюдением привычного режима сна детей и обеспечивать их своевременное прибытие на занятия.
Кроме того, школы предупредили семьи о рисках, связанных с ночными игровыми сессиями и воздействием контента для взрослых. GTA VI имеет возрастной рейтинг 18+.
GTA VI вышла 19 ноября. Игра стала самой предзаказываемой в истории цифровых магазинов PlayStation Store и Microsoft Store. Взять планку в $1 млрд ей удалось еще перед стартом.