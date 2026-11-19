В Саратовской области после атаки БПЛА погибли три человека
В результате атаки беспилотников в Саратовской области погибли трое человек, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Два человека пострадали.
Кроме того, повреждения зафиксированы на территории Красноармейского района.
19 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь управляемых ракет «Нептун» и 268 беспилотников.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что девять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки ВСУ на регион. Беспилотники также вновь атаковали Крымский мост. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном перекрытии движения.