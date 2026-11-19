Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что девять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки ВСУ на регион. Беспилотники также вновь атаковали Крымский мост. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном перекрытии движения.